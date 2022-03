DODIK: Poštujemo teritorijlani integritet Ukrajine, ali RS nije spremna da uvede sankcije Rusiji

- Nismo spremni da od Rusa, gde god bili, pravimo metu progona, kao što to čine neki na Zapadu, pokazujući svoj fašistički manir i oduzimajući imovinu ljudima, progoneći svakog ko je Rus, pa čak i decu u vrtićima. Protiv toga sam i ostaću, rekao je Dodik novinarima u Bijeljini.

On je ocenio da političari u Sarajevu žele da idu dalje od onoga za šta se on zalaže, a to su trenutni prekid rata, uspostavljanje mira i pregovora.

Komentarišući ocenu Visokog predstavnika u BiH Kristijana Šmita, koji je juče rekao da ima osećaj da se "Dodik gubi u stavovima i da bi mu bolje bilo da par dana ništa ne govori i razmisli" u vezi sa ukrajinskom krizom, Dodik je kazao da je Šmit "čovek, čiji stav nije važan niti relevantan".

- Ne pratim tog lika odavno. On je na nivou ničega i njegov stav uopšte nije važan, relevantan, ni u čemu bitan za mene. On nije taj koji odredjuje šta je čiji stav niti taj koga sam ja spreman da u bilo kom smislu razumem ili podržim, rekao je srpski član Predsedništva BiH.

Ponovio je da je za njega Šmit "čovek koji se lažno predstavlja kao Visoki predstavnik u BiH", dodavši da sve što kaže "ostane sa predzvukom - lažno, šalji dalje".

-Mi smo oko ukrajinske krize predložili da se zauzme neutralan stav jer mislimo da je to dobro i za muslimane i za Hrvate. I ukrajinski i ruski narod su za nas bliski i ne možemo tu da pravimo nikakvu diferencijaciju, bar što se nas tiče, rekao je Dodik.

Kurir.rs/Beta