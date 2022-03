NEMA RADA NEDELJOM! Pala odluka u Mostaru, kazne za prekršaje do 3.000 KM

Gradsko veće Grada Mostar nakon duže rasprave je većinom glasova većnika donelo odluku da se u najvećem gradu u Hercegovini rad nedjeljom zabrani, a za kršenje odluke kazne su određene do 3.000 KM.

Odlukom koja je doneta sa 26 glasova za, dva protiv i četiri suzdržana glasa uz usvojen jedan amandman je konstatovano da rad pravnih i fizičkih osoba iz oblasti trgovine nedeljom, praznicima i neradnim danima nije dozvoljen na području Grada Mostara.

Prema odluci gradskih većnika prodavnice prehrambene robe mogu da rade svakim danom od 6 do 22 sata, izuzev nedeljom i državnim praznicima. Prodavnice koje prodaju neprehrambene proizvode mogu da rade svakim danom, osim nedeljom, od 7 do 21 sat.

Nedeljom, praznicima i neradnim danima pekare i cvećare mogu da rade od 7 do12 sati, a suvenirnice i prodavnice zanatskih predmeta od 8 do 24 sata.

Disko klubovi, noćni klubovi i noćni barovi, u zatvorenim prostorijama mogu raditi od 23 do 3 sata uz puštanje i izvođenje muzike.

Svadbeni saloni u zatvorenim salama od 12 do 4 sata uz puštanje i izvođenje muzike, a ostali ugostiteljski objekti do 24 sata te objekti sa muzikom uživo do 24 sata koji posluju van kolektivno stambenih objekata.

Objekti sa muzikom uživo do 23 sata koji posluju u okviru kolektivno stambenih objekata, uz jednokratno odobrenje.

Za vreme turističke sezone od 15. juna do 15. septembra određuje se radno vreme i to najduže do ponoći radnim danom te 1 sat vikendom, uz puštanje i izvođenje muzike za ugostiteljske objekte koji posluju van kolektivno stambenih objekata.

Restoranima brze hrane dozvoljava se priprema, prodaja i dostava hrane i pića u periodu od 24 sata do 3 sata, uz zabranu konzumacije i usluživanja hrane i pića unutar objekata, kao i na površini koja pripada objektu.

Tokom letnje sezone, proslave svadbi, matura, verskih i državnih praznika će uz odobrenje moći da se organizuju najduže do 2 sata uz puštanje i izvođenje muzike.

Odlukom Gradskog veća su previđene novčane kazne od 1.000 KM do 3.000 KM ako se ne bude poštovala odluka o radnom vremenu i ako pravna osoba ne odredi radno vreme u skladu sa odredbama ove Odluke .

Nakon pola godine, kako je nadeveno, radiće se analiza ove odluke, te u slučaju potrebe dodatno doraditi.

Kurir.rs/Klix.ba