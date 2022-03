ODVRATNA SI, DECA SU TI KO MAJMUNI?! GORI TVITER Tetki u Podgoricu došli sestrići iz Afrike, ona zgranuta uvredama u tržnom centru

PODGORICA - Par mališana iz Afrike koji je došao u posetu tetki u Podgoricu doživeo je sramne uvrede i otvoreni rasizam tokom šetnje po podgoričkom tržnom centru.

Skandalozne uvrede uputio im je stariji bračni par iz Berana koji je navodno deci dobacio da su "crnčuge, koje će izrasti u prave majmune kad porastu".

Za slučaj se saznalo kad je tetka dece na svom Tviter nalogu prepričala događaj iz tržnog centra u Podgorici. Kako je navela, u pitanju je stariji bračni par, za koji je naknadnom istragom utvrđeno da je iz Berana. U uvredama je prednjačila žena.

"Upravo mi se desilo to da mi je žena prišla i rekla da su mi deca (sestrići) odvratni kao majmuni. To je to, to je tvit", započela je ona priču, dodavši da joj je nakon toga rekla kako su njeni sestrići "crnčuge jedne, biće pravi majmuni kad porastu".

Nakon toga, ispričala je i to da u prvi mah, nije znala kako da reaguje na rasističke uvrede.

"Toliko nerealno da je i meni vilica bila po podu i nisam odreagovala ovako kako svi kažu da bi. Podnela sam krivičnu prijavu i nadam se da ćemo uskoro svi znati ime i prezime tog ološa jer ću istrajati u tome da se identifikuje i kazni", napisala je ona.

Kako se navodi, događaj se desio 19. marta, a par dana kasnije, zahvaljujući nadzornim kamerama, vinovnici bizarnog dešavanja su i indentifikovani. Kako piše portal "Pobjeda", reč je o bračnom paru iz Berana i informacije su prosleđene na postupanje službenicima Centra bezbednosti Berane koji treba da ih pronađu i prikupe obavještenja.

- Pribavljeni su i snimci koji nesporno potvrđuju njihov kontakt, komunikaciju sa njima. Porodici je upravo potvrđeno iz Centra bezbjednosti Podgorica da su oni uspješno identifikovani – rekao je mr Aleksandar Saša Zeković, aktivista za ljudska prava i generalni sekretar Crnogorskog helsinškog odbora za ljudska prava.

