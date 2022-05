U TRAFOSTANICI RUDARIO KRIPTO VALUTE: Električar iz Prijedora za godinu i po dana potrošio struju vrednu 10.000 evra!

Nezvanični saznajemo da je on bio zadružen da prati rad te trafostanice koja je inače u vlasništvu Elektroprenosa BiH.

- Praktično je bio jedini zaposleni te je to iskoristio da instalira uređaje za ruadrenje kriptovaluta koji troše puno energije. To je činio od oktobra 2020. godine pa sve do maja dok nije otkriven. Na taj način je potrošo 170.000 kilovat časova struje - rekao je izvor blizak istrazi.

Dodao je da je nesavesni električar otkriven kada su nadležni posumnjali da se preko pomenute trafostanice trošio mnogo više električne energije nego što bi to trebalo.

Iz Policijske uprave Prijedor, navodeći inicijale, saopštili su da pomenutog električara terete za zloupotrebu službenog položaja ili ovlaštenja i zloupotrebu položaja odgovornog lica.

- Osumnjičeni se tereti da je od oktobra 2020. godine do maja 2022. godine iskoristio položaj odgovornog lica i u objekat trafostanice u Prijedoru instalirao 12 namenskih uređaja za rudarenje kriptovaluta. Instalirao je i sedam uređaja za napajanje električnom energijom. Na taj način je došlo do povećanja potrošnje električne enerije u iznosu od 19.719,60 KM za koliko je oštećeno akcionarsko društvo za elektro prenos - navodi se u saopštenju policije.

Dodaje se da je policija izuzela uređaje za rudarenje kriptovaluta i za napajanje električnom energijom koji su deponovani u depozit Osnovnog suda u Prijedoru.

Kurir.rs/Glas Srpske