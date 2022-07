ZIMSKI ŠOK U JULU Ovo balkansko mesto osvanulo je U MINUSU, meštani šokirani

Prema podacima AčuWeathera, u Sarajevu je jutros temperatura iznosila osam stepeni Celzijusovih, dok je na Bjelašnici oko šest sati izmeren minus jedan stepen, prenosi portal Klix.

- Šta obući jutros?

- Zima u julu!

To su samo neki od komentara čitalaca iz Sarajeva, koji su očigledno šokirani vremenskim prilikama.

No, ovo osveženje bit će kratkog daha, obzirom da se već u toku današnjeg, a značajnije u narednim danima, očekuje rast temperatura.

Tako se već sutra očekuje sunčano vreme, uz umerenu oblačnost. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 23, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 33 °C.

U četvrtak se u BiH očekuje sunčano vrijeme. Jutarnja temperatura od 15 do 21, na jugu do 24, a dnevna od 26 do 32, na jugu do 36 °C.

