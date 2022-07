PASOŠ BIH SVE MANJE PRIVLAČAN: Evo za koliko građana susedne zemlje je putna isprava druge države privlačnija!

Za preko 95 hiljada građana BiH državljanstvo više ništa ne znači. Bivši građani prijavljuju se na lični zahtev. Nisu morali nikome da se pravdaju, ali razloga ima mnogo. Pasoši BiH se najčešće bacaju u vodu zbog nemačkih ili austrijskih. Odricanje od državljanstva BiH košta 800 maraka.

"U neformalnim razgovorima kao pravi razlog najčešće navode: pravo na posjedovanje nekretnine, lakše putovanje, lakše studiranje u inostranstvu, bolji radno-pravni status i slično. Veliki broj državljana BiH koji su se nedavno odrekli državljanstva BiH su rođeni u inostranstvu, mlađi su sa 30 godina, nisu integrisani u bh. društvo, obrazovani su i potpuno integrisani u sredine u kojima žive i govore engleski i njemački mnogo bolje od jezika koji su u upotrebi BiH“, saopšteno je iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Pasoš BiH za državljane u Republici Srpskoj je generalno druga opcija. Svake godine raste broj zainteresovanih za srpsko državljanstvo.

"Meni to ništa ne predstavlja, šta će meni predstavljati. Pa ovo je entitet Republike Srpske", odgovorili su građani na pitanje šta za njih predstavlja državljanstvo BiH.

"Šta mi to predstavlja? To mi predstavlja Republiku Srpsku, ništa više. Ne idem nigde, ne zanima me... Ovde sam gde jesam. Srećan sam ovde. Ništa više, “, dodao je drugi građanin.

U drugom entitetu, druga priča. Pasoš BiH je jedina opcija od koje ne bi odustali.

"Nikad, naravno. Zašto bih se odrekao državljanstva", poručili su građani Sarajeva.

"Nikada to ne bih uradio, da vam pravo kažem. Sad, kakav je svet, kakva je politika, nisam iznenađen što odlaze odavde", dodao je drugi.

BiH ima sporazum o dvojnom državljanstvu sa Srbijom, Hrvatskom i Švedskom. Pasoši ovih zemalja, prema istraživanjima brojnih međunarodnih agencija, vrede više od pasoša BiH. Bosna i Hercegovina je na 47. mestu i dijeli ga sa Mikronezijom.

