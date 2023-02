POJAČALI MUZIKU, PA MU METALNOM KOPČOM NANELI 30 RANA Stravična sudbina dečaka (4) iz BiH! Niko nije slutio horor u kući monstruma

Smrt dvogodišnje devojčice u Zaječaru, koju je, kako se sumnja, očuh krvnički pretukao, potresla je ne samo Srbiju već i čitav region, i probudila stare rane.

Ovaj stravičan slučaj medije u BiH podsetio je na jezivo ubistvo četvorogodišnjeg Smaje Ćesira, koji je 2014. godine preminuo u najstrašnijim mukama od posledica jezivog porodičnog nasilja.

Dečak je ubijen u Sarajevu, a njegova porodica je osuđena na 97 godina zatvora.

Očuh Salih Arnautović i majka Ena Lipa osuđeni su na maksimalnu zatvorsku kaznu u trajanju od po 45 godina zatvora, a baka Munira Lipa na četiri i po godine zatvora. Deda Emir u međuvremenu je preminuo te nije dočekao kaznu, iako je prvostepeno bio osuđen na dve i po godine zatvora.

Dečak Smajo je u februaru 2014. umro od posledica monstruoznog premlaćivanja. Arnautović i Lipe su kontinuirano od sredine decembra 2013. tukli malog Smaju u kući u Hadžićima. Očuh i majka su 25. februara 2014. pojačali muziku na tranzistoru u sobi, a potom šakama i kaišem s metalnom kopčom udarali dečaka po svim delovima tela.

Udarci koje su mu zadali izazvali su krvarenje u mozgu i otok, što je dovelo do smrti. Na telu dečaka pronađeno je više od 30 lakših i nekoliko težih povreda.

Majka monstrum i njeno "pokajanje"

Mediji su jednom prilikom emitovali i ispovest majke dečaka, Ene Lipe, iz zatvora, u kojoj ona tvrdi da se kaje, ali šokira sve molbom "da joj se pomogne, jer je mlada i ima samo 30 godina". Potom svu krivicu svaljuje na svog tadašnjeg partnera, očuha nesrećnog deteta.

I ranije je tvrdila da on stoji iza svega.

- On je jedan monstrum koji se drogirao. Pretio mi je da će mi ubiti oca, majku i dete ako ga prijavim. To je, jednostavno, bio strah. Ja jesam kriva što ga nisam prijavila, ali me je jednostavno bio strah - govorila je Ena.

I otac nesrećnog dečaka se oglasio za medije tada.

- Ne daj Bože ovo nikome, ni dušmaninu. Svi su ga zlostavljali, on je žrtva svih njih. Ništa nisam znao. Njega sada nema, šta ću - govorio je očajni Suad.

