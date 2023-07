BURNO U BIH! Dodik najavio referendum o statusu RS! Analitičari: Srbi NEĆE majorizaciju Sarajeva!

Nikad do kraja smirene, političke tenzije na relaciji Sarajevo-Banjaluka sve su ozbiljnije. Izjavom da bi Republika Srpska do kraja godine mogla organizovati referendum o svom statusu, predsednik RS Milorad Dodik samo je potvrdio koliko se politička situacija u BiH iz dana u dan komplikuje. Dodik je na obeležavanju 81. godišnjice bitke na Kozari poručio da je vreme za jedinstvenu politiku odbrane nacionalnih interesa Srpske i Srbije.

Politika ujedinjenja

- Verujemo da bi do Nove godine RS mogla da ima referendum na kome će se izjašnjavati o najvažnijim pitanjima njenog statusa i o tome na koji način će se ići dalje... Borićemo se na svoj, politički način, sve dok se ne donese zakon o Ustavnom sudu BiH, čime bismo toj instituciji vratili autoritet - rekao je Dodik.

On je poručio i da je došlo vreme da Srbija i RS uspostave jedinstvenu politiku odbrane srpskih nacionalnih i državnih interesa.

- Spremni smo zbog toga na jačanje teritorijalnog integriteta Srbije, da svoj teritorijalni integritet žrtvujemo i zadržimo u okviru BiH, sve dotle dok nam se garantuju dejtonska prava, a onda, kada to više ne bude, onda bismo morali da vodimo politiku ujedinjenja - kazao je predsednik RS.

Otpor RS

Bivši diplomata Zoran Milivojević ocenjuje za Kurir da su izjave Dodika o referendumu zapravo poruka da Srbi neće pristati na majorizaciju Sarajeva na štetu statusa i položaja RS i srpskog naroda.

foto: Marina Lopičić

- RS nema ništa protiv BiH na pozicijama izvornog Dejtona. Prema tome, odgovornost je na onima koji žele da to revidiraju. Tako treba razumeti ove akcije i otpor RS. O tome postoji konsenzus, oko toga srpski narod nije podeljen. Realnost referenduma zavisi dokle će ovi ići. Ako budu insistirali na tome da se dovede u pitanje položaj RS i položaj srpskog naroda u BiH, onda je sve moguće. Sve što rade u RS je pokušaj da se odbrani izvorni Dejton i položaj RS. Naročito to važi za Ustavni sud i njegove odluke koje nisu u skladu s Dejtonskim sporazumom. Neodrživo je stanje u kojem se pokušava sprovesti majorizacija u Sarajevu preko Ustavnog suda koji ima strane sudije i očigledno je da to ne odgovara onome na čemu BiH funkcioniše, a to su dva entiteta i tri konstitutivna naroda. Sve je na liniji zapadnih intencija da se BiH federalizuje i da se dovede u pitanje izvorni Dejton - smatra Milivojević.

