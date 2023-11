VELIKI POŽAR PROGUTAO PIJACU U SARAJEVU: Zbog vatrene stihije PUCALA STAKLA na okolnim zgradama, šteta OGROMNA (VIDEO)

Vic dana

Ma­j­ka lju­ti­to si­nu: - Ako ne bu­deš do­bar, ne­ćeš vi­še s ta­tom ići u zoo­lo­ški vrt! Na to će ma­li: - Baš me bri­ga, io­na­ko ne vo­lim da gle­dam one go­le te­te ka­ko ple­šu i uzi­ma­ju ta­ti pa­re.