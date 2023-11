ČIJE TO PORUKE KRIJU!? Porodica još NE ZNA ko je ubici Nerminu OTKRIO gde je Nizama, prošlo 3 meseca od masakra u Gradačcu! VIDEO

Navršavaju se tri meseca otkako je pomahnitali u Gradačcu ubica Nermin Sulejmanović u krvavom pohodu koji je zaprepastio region usmrtio nevenčanu suprugu Nizamu Hećimović na krajnje brutalan i svirep način. Tog krvavog 11. avgusta Sulejmanović je ubio i oca i sina Denisa i Đengiza Ondera te ranio još tri osobe, među kojima i policajca.

Prethodna tri meseca za porodicu ubijene Nizame najbolnija su u njihovim životima. Preko noći se sve okrenulo. Još se nisu oporavili od velikog gubitka, a pitanje je hoće li ikada. U ime porodice za medije je govorio Riad Sendić, blizak Nizamin rođak s očeve strane.

Išao tetkinoj kući

Kaže da ih najviše boli indolentnost istražnih organa u smislu da li se moglo sprečiti ubistvo Nizame, koja je mesecima vapila za pomoć.min tetak Samir ga je uveravao da Nizama nije tu i on je poverovao na kraju i otišao. To se sve događalo pre masakra 11. avgusta - otkriva Riad Sendić.

Monstruozni plan Od samog 11. avgusta, dodaje, nije zadovoljan kako je policija pristupila ovom slučaju. - Kada sam došao kući tog dana, pozvao sam policiju da pošalju patrolu kod naše kuće i da zaštite moju porodicu jer u tim trenucima nismo znali kakav je monstruozni plan Nermina Sulejmanovića. Mislili smo da će nas sve pobiti. Iz policije sam dobio odgovor da oni tu ne mogu ništa uraditi - kaže Sendić.

- Moja mama je bila u zajedničkoj grupi na Mesindžeru zajedno s Nizamom, njenom sestrom i još nekoliko članova porodice, uglavnom žena. Ta grupa je služila za svakodnevno slanje fotografija, videa, između ostalog i malene Lene, Nizamine ćerkice. Mama je prvi put primetila da se nešto čudno događa kada je, da tako kažem, ta grupa utihnula. Nekoliko dana niko ništa nije poslao. To je bio 3. i 4. avgust, nekih sedam dana pre ubistva Nizame - počinje priču Sendić.

foto: Printscreen/Facebook

Kaže da su nakon toga otkrivene šokantne informacije, da je Nermin pretukao Nizamu, da je ona spakovala stvari, uzela djete i otišla iz njihove zajedničke kuće koju je monstrum Nermin nasledio od nane.

- U tom trenutku za Nizaminu lokaciju znalo je petoro ljudi, najbliži članovi porodice. Nermin je dolazio i do moje kuće. Drugih rođaka. Obilazio je hotele, motele, u Tuzli, Srebreniku, tražio je Nizamu. Nekoliko puta je išao i do kuće Zijade Pamuković, Nizamine tetke, gde se ona ustvari i krila. Nizamin tetak Samir ga je uveravao da Nizama nije tu i on je poverovao na kraju i otišao. To se sve događalo u danima pre 11. avgusta - otkriva Riad Sendić.

Lenin rođendan Prije dvadesetak dana, 18. oktobra, proslavili su rođendan malene Lene, Nizamine kćerkice koja je napunila godinu. - Trenutno je starateljstvo pripalo Nizaminoj sestri Emini. Verujem da će ga dobiti i trajno kako bi dete bilo sigurno i zbrinuto. Dete je dobro - dodaje Sendić i dodaje da je 3.000 KM građane je koštalo čuvanje tela trostrukog ubice Sulejmanovića.

Onda je nekako saznao i pronašao Nizamu. Tog kobnog 11. avgusta.

- Bio sam na poslu i dobio sam informaciju da je Nermin našao Nizamu, da ju je pretukao i pri tome ranio njenog rođaka Nedima Pamukovića. Odmah po saznanju reagovao sam vrlo emotivno, istrčao sam iz firme i seo u automobil te se uputio prema svojoj kući. Vozio sam vrlo brzo i na jednoj krivini sam zamalo udario u sivi BMW. Uspeli smo da zakočimo obojica i pogledali smo jedan u drugog. Bio je to Nermin Sulejmanović! On je tada već ubio i mog prijatelja Denisa i njegovog oca, oteo im automobil, ubio je i Nizamu... Samo je dao gas i nastavio dalje prema mestu Ledenice, gde ga je policija pronašla mrtvog na farmi - priseća se Sendić.

Taj dan, kaže, nikada neće zaboraviti. Majka u suzama, svi u šoku. Mediji objavljuju iz minute u minutu informacije, grad je blokiran...

- I prošle nedelje smo imali priliku da vidimo na konferenciji za novinare da nam istražni organi, policija i Tužilaštvo nisu ponudili odgovore. Ogorčeni smo na njihov rad. Ne znam na šta tu ima iko biti ponosan kada je rad policije u pitanju. Mi i dalje verujemo da je Nermin Sulejmanović imao doušnika u policiji koji mu je javio gde se Nizama nalazi. Ako je to bila policajka Dž. S. ili neko drugi, neka kažu. Tog čoveka se bojao cijeli grad. Samo želimo istinu. Zašto se toliko odugovlači s otvaranjem njegovog telefona? Čije to poruke kriju, ako kriju - ističe Sendić. kriju, ako kriju - ističe Sendić.

Kurir.rs/Avaz