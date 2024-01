HUMANO: Banjalučanin pokrenuo besplatnu šlep službu za lica sa invaliditetom (VIDEO)

Mladi Banjalučanin Nikola Čolić odlučio je da otvori svoju šlep službu. Ono što ga razlikuje od drugih je to što on pomaže osobama sa invaliditetom, i to besplatno!

U razgovoru za ATV ovaj plemeniti momak je rekao da je odmalena naučio da pomaže drugim ljudima. Naše malo, nekome puno znači, njegova je parola.

Čolić ima 21 godinu, i kako kaže, od najranijih školskih dana se trudio pomagati koliko je mogao.

„Od osnovne škole već, kada su bile akcije Crvenog krsta, skupljanje za djecu i tako je to krenulo. Nisam bio u prevelikoj mogućnosti, ali uvijek bi se našlo da se odvoji ništo, da nekom učiniš, pomogneš“, rekao je Čolić za ATV.

Ideja za šlep službu automobila lica sa invaliditetom nastala je prošle godine. Kaže da je radio u jednoj firmi da bi potom dao otkaz i pokrenuo svoju.

„Neće me ošteti tih 50, 60 maraka što se naplati, a mislim da tim ljudima to znači. Prošle godine sam imao takve četiri intervencije i nisam naplatio, niti sam to negdje eksponirao“, istakao je.

Radi non stop, 00-24, kako ima posla i naglašava da mu nije teško jer zna za šta radi.

