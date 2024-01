BOSANAC SKIDAO MAGNETE PROTIV KRAĐE, UOČILO GA OBEZBEĐENJE: Pokušao da opelješi butik u Austriji, sukobio se sa čuvarima

Državljanin Bosne i Hercegovine (41) uhvaćen je u krađi odeće u tržnom centru u Gracu kada je s ukradene robe skidao magnete protiv krađe.

Naime, prema pisanju austrijskih medija, uočilo ga je obezbeđenje poznate prodavnice, koje mu je odmah prišlo i suprostavilo mu se.

On je to u početku negirao, a potom se kratko sukobio sa obezbeđenjem koje ga je zadržalo do dolaska policije.

Daljom pretresom u njegovom automobilu pronađeno je još ukradene odeće koju je krao na drugim mestima.

Na saslušanju je priznao i druga krivična dela, naime, da je krao odeću u susednim mestima Vajc i Hartberg-Firstenfeld. Protiv njega je podneta prijava.

(Kurir.rs/Nezavisne novine/Preneo: Đ. M.)