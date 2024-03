"UKINUTI ŠMITOVE ODLUKE U ROKU OD SEDAM DANA" Dodik poslao važno upozorenje: ""Ako se to ne desi, predlažem da RS..."

Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je danas na sednici Narodne skupštine RS da predlaže da međunarodna zajednica u roku od sedam dana poništi sve odluke koje je doneo visoki predstavnik u BiH Kristijan Šmit.

"Predlažem da pokušamo relaksirati situaciju u BiH na sledeći način - da se od strane kolonijalne uprave ponište sve odluke lažnog Šmita u roku od sedam dana", rekao je Dodik u svom obraćanju na sednici Narodne skupštine RS.

Prema njegovim rečima, ako se to ne uradi, predstavnici RS treba da zakažu sednicu Parlamentarne skupštine BiH i da ta skupština proglasi nedozvoljenim i ništavnim Šmitove odluke, da zabrani organima BiH primenu tih odluka i da proglasi sajt OHR-a neprihvatljivim i antizakonitim mestom objave akata.

Potom, naveo je Dodik, predlaže da parlament BiH zabrani Službenom glasniku BiH da objavljuje akte stranaca i njihovih organizacija.

Predložio je i da se na sednici Predstavničkog doma parlamenta BiH donese Izborni zakon BiH, sa svim tehničkim poboljšanjima koja bi bila primenjena na sledećim izborima, ali da se razvlasti Centralna izborna komisija BiH (CIK), koju je nazvao "paradržavnim insitutom".

Dodik je dalje predložio da Parlamentarna skupština BiH potvrdi da ona jedino mesto koje može donositi zakone na nivou BiH, da se utvrdi brzi put približavanja EU, kao i da se donese deklaracija kojom će se potvrditi teritorijalni integritet BiH sa političkim sistemom definisanim Ustavom BiH.

On je zatražio i da se "državnim neprijateljima BiH" proglase visoki predstavnik Kristijan Šmit, kao i američki, britanski i nemački ambasadori, da im se zabrani delovanje u BiH i da se oni "izbace" iz zemlje.

"Ako se to ne desi, predlažem da RS odmah do kraja obustavi delovanje u institucijama BiH, da se raskine partnestvo sa probosanskom koalicijom Trojka i da se ponudi partnerstvo Stranci demokratske akcije, ako to SDA želi", naveo je on.

Ako se ništa od toga ne desi, naveo je Dodik, predložiće da se na Vaskršnjem saboru insistira na Srbiji kao garantu Dejtonskog sporazuma, koja bi trebalo da konstatuje da su Bošnjaci prekršili Dejtonski sporazum i da garantuje da će pred međunarodnim organizacijama braniti RS i njena prava.

Još je predložio da RS nastavi da radi na sprovođenju odluka o statusu ovog bh. entiteta i da se povuče iz svih sporazuma, kojima su formirane državne institucije na državnom nivou, poput Oružanih snaga BiH i Uprave za indirektno oporezivanje.

Dodik je predložio i da se već danas usvoji nacrt Izbornog zakona RS, te da RS u budućnosti radi na modernizaciji i opremanju svoje policije.

"Stranci znaju da su preterali. Ako ih pustimo, satraće nas. Ali, mi ćemo satrati njih", zaključio je Dodik svoje obraćanje poslanicima u parlamentu RS.

U Banjaluci se održava posebna sednica Narodne skupštine Republike Srpske, na kojoj će se razmatra trenutna bezbednosna i politička situacija u svetu i njen uticaj na Republiku Srpsku.

(Kurir.rs/Beta)

Bonus video:

00:20 IZ HRVATSKE DOLAZE SRAMNI PODACI O ŽRTVAMA U JASENOVCU! Dodik: Komunistička vlast je onemogućila identifikaciju svih žrtava