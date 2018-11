STANIŠIĆ ODGOVARA OPOZICIJI: Hapšenje Medojevića je po zakonu, do nemira neće doći

Podsetimo, Medojević je sinoć uhapšen po nalogu Višeg suda, a određen mu je pritvor od 2 meseca.

Komentarišući najave DF o građanskim nemirima, Stanišić je siguran da do toga neće doći i poručuje da je Crna Gora stabilna država.

"Kao predsednik odbora za bezbednost i odbranu ja želim da izrazim žaljenje što se to desilo. Ja ne želim da ulazim u odluke ni Višeg suda, niti bilo kojeg državnog organa, to je njihov posao. Žao mi je što se to desilo posle sinoćnje rasprave o Rezoluciji o takozvanoj Podgoričkoj skupštini. Ja hoću da verujem da su državni organi, posebno Viši sud po čijem nalogu je Uprava policije postupila, radili po zakonu, ako bilo ko ne radi po zakonu, treba da pred zakonom odgovara", kazao je Stanišić.

Stanišić misli da do građanskih nemira neće doći i da je, kako dodaje, Crna Gora stabilna država.

“Verujem da smo svi jednaki pred zakonom i ne vidim bilo kakvog razloga, ni povoda, niti to Crna Gora treba da dozvoli da dođe do bilo kakvih građanskih nemira", zaključio je Stanišić.

