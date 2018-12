DANILOVIĆ O HAPŠENJU MEDOJEVIĆA: Danas se otimaju poslanici jer neće da svedoče, sutra će sudije jer neće da sude, a narod će to sve platiti!

"Akcije sudstva i policije kojima se love poslanici u sitne noćne sate, na prepad i iz zasede predstavljaju državnu sramotu. Nije više važno koji poslanik je u pitanju i šta je učinio, nego kako je to moguće? Zašto se to radi? Čiji je to interes? Poslanici, zaista, nisu niti mogu biti supergrađani, niti možemo i smemo biti iznad Ustava i zakona, ali nisu ni zveri koje se love hajkački i u zamkama. Poslanik ima imunitet i za krupnije stvari od "odbijanja da svedoči", jer tako piše u Ustavu, a imunitet se skida u jednostavnoj proceduri. Do srži je znakovito da se otimanje narodnog predstavnika dešava u noći u kojoj kolege iz parlamentarne većine spore ili brane legitimitet i legalitet događaja od pre 100 godina. U ovih 100 godina nismo, očigledno, napredovali, nažalost", istakao je Danilović.

On je dodao da koliko god bilo teško i koliko god se provocirala neka nesreća i još veći nesporazum "moramo ostati hladne glave".

"Jasno je da mir i normalan rad parlamenta nekome ne odgovara. Kome? Ujedinjena Crna Gora poziva na mudru reakciju jer je to interes cele opozicije i posebno interes dvojice kolega koji su u progonu. Crna Gora ne sme da bira između teškog i komplikovanog dogovaranja i građanskog mira. To moraju znati i gospoda sudije. Rušiti ustavne norme, vršljati po zakonskim rupama, kako bi se napravio presedan predstavlja opasno i revolucionarno ponašanje jedne od tri grane vlasti. Danas se otimaju i love opozicioni poslanici zato što "neće" da svedoče, sjutra će sudije jer neće da sude, u to ne treba sumnjati, a građani? Građani će sve ovo platiti ili pozlatiti, mada je gorka istina da upravo oni predugo plaćaju", zaključio je Danilović.

Medojević je uhapšen u noći između četvrtka i petka, po izasku iz parlamenta, a po nalogu koji je izdao podgorički Viši sud u predmetu formiranom povodom tvrdnji o primanju i davanju mita.

Viši sud je odredio Medojeviću pritvor od dva meseca, jer je odbio da svedoči u tom predmetu formiranom u Specijalnom državnom tužilaštvu. Viši sud u Podgorici juče je saopštio da je određeno je stavljanje u zatvor i za poslanika DF Milana Kneževića.

