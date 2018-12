ĐETIĆI PORODIČNO KRALI PO HOLANDIJI: Za mesec dana počinili 160 provala, otac na sudu dao UREBESNU ODBRANU

Obijali su uglavnom automobile, iz kojih su krali vredni plijen. Lopovi su otkriveni u zasedi koju je organizovala tamošnja policija. Naime, meštani iz jednog dela grada Vlizingen tokom leta prijavljivali su policiji maltene svakodnevno da su im obijena vozila iz kojih su ukradene stvari. Dnevno je stizalo po nekoliko prijava, piše Dan.

Pljačkaši su iz vozila krali mobilne telefone, laptopove, bankarska kartice, kese

sa namirnicama, pa čak i dečje igračke.

Policija je odmah posumnjala da iza svake krađe stoji ista osoba ili grupa.

Ubrzo je napravljena zaseda. Policajci su kampkućom bez ikakvih službenih obeležja došli u sporni deo grada. Već prve noći našli su se na meti lopova. Tada su pribavljeni dokazi da upravo jedna porodica, koja je iz Podgorice otišla u Holandiju, stoji iza najmanje 160 provalnih krađa koje su počinjene za oko mjesec dana. Oni su živeli u delu grada u kojem su pljačkali komšije.

Pretresom kamp-kuće u kojoj su živeli osumnjičeni lokalni policajci pronašli su deo ukradenih stvari. Većinu plena ipak su uspeli da prodaju.

Glavni osumnjičeni su roditelji, starosti od 43 i 41 godine. Osim njih, porodicu čini i pet mlađih osoba, tri ženske i dve muške osobe starosti 20, 18, 17, 15 i 11 godina, kao i jednogodišnja beba. Svi, osim bebe, koja je oduzeta roditeljima i o njoj brinu nadležne službe, sumnjiče se za krađe. Tamošnji inspektori sumnjaju da su roditelji navodili decu da obijaju automobile, kamp-kuće, pa i neke stambene objekte. Nakon hapšenja otac je pokušao da krivicu preuzme na sebe.

On je pred nadležnim sudijom tvrdio da je sam on počinio sve krađe, da niko od njegove porodice nije ni znao da on to radi. Međutim, već prvi dokaz, otisci sa obijenih vozila, demantovali su njegove tvrdnje, piše Dan.

Odlukom suda, troje osumnjičenih koji su punoletni nalaze se u pritvoru. Na slobodu je puštena samo snaha i to zbog brige o detetu. Policija je odmah obavestila nadležne službe koje su preduzele odgovarajuće mere prema maloletnim članovima osumnjičene porodice. Tim koji je radio na rasvjetljavanju ovih krađa utvrdio je da su roditelji birali vozila koja su namjeravali da obijaju, a da su deca krala stvari iz njih.

Otac je pred sudijom tražio da svi članovi njegove porodice budu oslobođeni krivice i da odgovornost za sve krađe snosi samo on. Kazao je da ga sud vređa tvrdnjom da je on decu navodio da kradu.

