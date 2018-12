OŠTAR ODGOVOR AMFILOHIJA: Đukanović treba prvo da se krsti da bi mogao da govori o crkvi! U Crnoj Gori se povampiruje BRATOUBILAŠTVO, a naslednici bratoubica i bogoubica progone one koji nisu rodom iz Crne Gore!

"Ja bih mu preporučio da se prvo krsti u ime oca i sina i duha svetoga, da postane član crkve božije, a ne samo nosilac ideologije koja je izrasla iz bezbožne titoističke ideologije, bratoubilačke ideologije – da bi onda mogao da govori o crkvi", rekao je Amfilohije, objavljeno je na sajtu Mitrpolije.

Komentarišući izjavu Đukanovića da treba da se radi na obnovi autokefalne crnogorske crkve, Amfilohije je pozvao predsednika Crne Gore da ne koristi položaj na kojem se nalazi, da ne manipuliše sa crkvom Hristovom koja je, kako je rekao, opstala i ostala kroz vekove, pored svih gonjenja i progona, i svih pokolja.

"I opstaće. Neće vrata pakla crkvi božjoj odoleti", rekao je Amfilohije tokom liturgije u crkvi Svetog Spiridona.

Đukanović je rekao da Srpska pravoslavna crkva (SPC) igra izrazito destruktivnu ulogu prema Crnoj Gori i dodao da je ona nezavisna od državne politike Srbije.

"SPC vrlo istrajno podriva crnogorsku nezavisnost. Smatram da treba utemeljeno nastaviti posao na obnovi autokefalne Crnogorske pravoslavne crkve. Država će se time baviti i ima odgovornost za to", naveo je Đukanović nedavno za TVCG.

Amfilohije je dodao da je sramno što predstavnici Crne Gore pokušavaju da nametnu "narodu božjem, crkvi božjoj sektu koja je nepostojeća u istoriji".

"Jeste da se Mitropolija po ustavu kralja Nikole iz 1905. godine nazivala autokefalnom, ali niko nikada nju nije proglasio autokefalnom. Pre svega, šta to znači autokefalna? Jedna zajednica mora pre svega da bude crkva božja da bi onda mogla da ima i svoju samostalnu organizaciju. Kako može neka zajednica koja se skuplja na drumovima i po ulicama i na trgovima Josipa Broza da bude crkva", upitao je Amfilohije.

On je rekao i da se u Crnoj Gori povampiruje bratoubilaštvo iz Drugog svetskog rata.

"Bratoubilaštvo je bilo ono što se danas povampiruje, jer je brat ubijao brata. Na tom bratoubilaštvu graditi društvo, zajednicu ljudsku, na tom duhu bratoubilaštva, a posebno na tome graditi crkvu, to mogu samo ljudi koji nisu spoznali istinu, koji ne znaju šta je crkva božja. To nije crkva – to je demonska zajednica", kazao je mitropolit SPC.

On je rekao da država u ovom trenutku traži od preko pedeset monaha i monahinja da napuste Crnu Goru.

"Naslednici bratoubica i bogoubica sada, u 21. veku, progone one koji nisu rodom iz Crne Gore. Nikada se to nije događalo, ni pod jednom okupacijom, a danas se to događa. To moram da kažem danas ovde na ovaj sveti praznik, i volim da to čuju svi na koje se odnosi", naveo je mitropolit Amfilohije.

