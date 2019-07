CRNOGORCI SRBIMA OTIMAJU CRKVE, ALI NUDE MESTO U VLADI: Bivši predsdnik Filip Vujanović pojasnio krizu oko imovine SPC

On je u emisiji Živa istina koja se emituje večeras, a čije izvode prenosi Radio Antena M, rekao da ne zna da li je gro imovine prepisan u vlasništvo Srpske pravoslavne crkve (SPC) u vreme kad je on bio na čelu Vlade.

"Iskreno da kažem, ja to ne znam. Ja mislim da svi ti upisi koji su vršeni na temelju nevaljane dokumentacije pravno nemaju nikavog značaja. To što je upisano u katastre, ako nije uz valjan dokaz, nema nikakve vrednosti. Ja ne znam uopšte kako su se upisivali, nisam se bavio time", rekao je on.

Vujanović je bio premijer od 1998. do 2002. godine. Na funkciji predsednika je bio punih 15 godina od 2003. godine do 2018. godine. Na pitanje da li je njegova Vlada na bilo koji način ohrabrila upisivanje, Vujanović ponavlja da se vlada time uopšte nije bavila te da je saznao iz medija da su rađene neke preknjižbe, ali ne zna na osnovu čega.

"U tom vremenu katastar nije bio dokaz svojine, vi ste imali katastarski list kao jedan od evidencijskih listova nekretnine, to nije imalo nikakav poseban značaj. Kasnije će tek katastar dobiti na svom značaju. Ja mislim da to sad nema nikakvog značaja. Kako je to katastarski evidentirano, nema nikakve vrednosti", rekao je on.

Bivši predsednik Crne Gore smatra da je važno što postoji mišljenje Venecijanske komisije povodom Zakona o slobodi veroispovesti i da je premijer Duško Marković mudro postupio kad je pozvao Mitropoliju da se uključi u doradu toga zakona.

"Nesumnjivo je da će sada svi manastiri i crkve biti državno vlasništvo i to nije izmisila Crna Gora. Tu se Venecijanska komisija naslonila na iskustva nekih zemalja, kao što je recimo Francuska. Ništa se tu ne menja. Nastavlja pravoslavna mitropolija i njeno sveštenstvo i mitropolit to da koriste i neće niko uzeti manastir i crkve, niti će koga useljavati. To će biti državna svojina, jer je ogroman deo tih manastira spomenik kulture... Ne vidim da je uopšte bilo potrebe da se stvara ovakva tenzija povodom toga", rekao je on.

Vujanović je rekao i da se očigledno pravi "velika graja" oko pozicije Srba u Crnoj Gori, koja se potpuno nerealno prikazuje. "Nisu Srbi ničim ugroženi u Crnoj Gori, to je čista socijalna demagogija. Ja mislim da je najbolji model za pomirenje u Crnoj Gori da srpske stranke uđu u vladu", rekao je on.

Predlog zakona o slobodi veroispovesti naći će se na dnevnom redu parlamenta tek nakon letnje pauze kako bi se sa Srpskom pravoslavnom crkvom našlo kompromisno rešenje nakon što je preporuke na tekst zakona dala Venecijanska komisija.

Mišljenje Venecijanske komisije o predlogu zakona o slobodi veroispovesti, kojim se podržava namera vlade u Podgorici da na moderan način uredi tu oblast, ali i ukazuje da nema preknjižavanja verske imovine bez odluke suda, kao svoju pobedu tumače i vlast i Srpska pravoslavna crkva.

Vlada kaže da nije ni bilo planirano da se jednostrano oduzmu crkve i manastiri kojima u Crnoj Gori gazduje SPC, dok u Mitropoliji navode da su sprečili otimanje imovine što nisu radili čak ni Turci, ni Titovi komunisti.

Kurir.rs/Beta

Foto:

Kurir