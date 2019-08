RASPOP MIRAŠ DEDEIĆ U HRVATSKOM TJEDNIKU UDARIO NA AMFILOHIJA: Srpskoj pravoslavnoj crkvi treba da se sudi u Hagu! (VIDEO)

Dedeić je, osim što je izopšten iz crkvene zajednice i poznat i po nasilničkom ponašanju ustaškim istomišljenicima je rekao da "mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije priziva zlo i nesreću".

"Koju pravdu pominje on, ratni huškač protiv muslimana i katolika, koji treba da "liže rane" zadobijene u ratovima po Bosni i Hrvatskoj? Umesto da po presudi Haškoga suda za ratno huškanje, okajava grehe u zatvoru u Ševeningenu, zaogrnut omoforom, on ponovo priziva zlo i nesreću, pa bi bilo mudro, pre nego li on njoj, država njemu stane nogom za vrat", rekao je Dedeić za mitropolita jedine priznate kanonske crkve u Crnoj Gori SPC.

Podsetimo se kako ovaj raspop udara stariju ženu u Kotoru pre nekoliko godina.

Kurir.rs/IN4S.net

