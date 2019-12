SPECIJALNO TUŽILAŠTVO CRNE GORE ISPITIVALO 10 PRIJAVA PROTIV ĐUKANOVIĆA: I nikada nisu imali osnov da pokrenu istragu

On je potvrdio je da se Specijalno tužilaštvo Crne Gore bavilo prijavama protiv Đukanovića, ali da nikada nisu pronašli osnove sumnje za neko krivično delo.

"Samo u zadnjoj godini podneto je više krivičnih prijava, možda pet, sedam, 10, ali najmanje toliko. Specijalno tužilaštvo u svim prijavama je odlučivalo i nikada nije došlo čak ni do osnova sumnje da je građanin Milo Đukanović u bilo kojoj ulozi počinio neko krivično delo. Specijalno tužilaštvo, kao jedini nadležni organ, preduzimalo je radnje i sprovodilo sve postupke i nije pronašlo osnove sumnje za neko krivično delo. I to je činjenica. Mi smo jedini ovlašćeni da to radimo u skladu sa zakonom, a mi smo to preduzeli. To su rezultati koje vi ne respektujete i ovde ste organizovali neko parasuđenje i paradokazivanje. Ja ne želim u tome da učestvujem", kazao je Katnić na Nacionalnoj antikorupcijskoj konferenciji, koju je organizovao MANS.

On je najavio da će vrhovni državni tužilac u v. d. stanju Ivica Stanković biti saslušan sutra u 14 časova, kao svedok u predmetu koje Specijalno tužilaštvo vodi protiv osumnjičenog sekretara Nenada Vujoševića.

Glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić potvrdio je da će on lično saslušati svedoka Ivicu Stankovića, ali da će, ukoliko u nekom trenutku oseti "emociju ili empatiju", saslušanje poveriti nekom od drugih tužilaca u SDT-u.

Sekretar Tužilaštva Nenad Vujošević je u pritvoru zbog sumnje da je kao pripadnik kriminalne organizacije biznismena Duška Kneževića počinio krivično delo vršenje protivzakonitog uticaja.

Vujošević je u telefonskim razgovorima s Kneževićem tvrdio da je podmićivao vrhovnog tužioca Ivicu Stankovića, ali je pred istražiteljima to demantovao.

