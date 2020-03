"Za naše volontere nema prepreke da bi stigli do ugroženih", naveo je Crveni krst Crne Gore uz jednu neverovatnu fotografiju.

Na njoj je čovek na uzanom visećem mostiću, koji na ramenu nosi džak brašna do ljudi kojima je u ovim teškim vremenima hrana praktično nedostupna osim na ovakav način.

Za naše volontera nema prepreka da bi stigli do ugroženih... pic.twitter.com/BZTX1neF6s — Crveni krst CrneGore (@CKCG_MRC) March 31, 2020

Do sada je u Crnoj Gori zaraženo 109 ljudi, a umrlo ih je dvoje.

Uvedena je i zabrana kretanja zbog koronavirusa radnim danima od 19 do 5 sati, a vikendom od subote od 13 do ponedeljka do 5 sati ujutro.

Kurir.rs/Novosti.rs

Foto: Twitter/Crveni krst Crne Gore

