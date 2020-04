CRNOGORCI MALO UBLAŽILI MERE: I nedeljom će moći da se izlazi do 13 sati

To znači da će zabrana kretanja važiti od ponedeljka do petka od 19 časova do pet ujutru, a subotom i nedeljom od 13 sati do 5 ujutru narednog dana.

Prethodno je merama, koje je 30. marta donelo Nacionalno koordinaciono telo (NKT), građanima bio zabranjen izlazak iz domova subotom od 13 časova do poneđeljka u 5 sati ujutru.

Prema navodima tog tela, do 17. aprila je produžena i primena više privremenih mera, donetih 16. i 17. marta.

Među merama koje je NKT donelo 30. marta je i zabrana boravka na otvorenom javnom prostoru, od 5 do 19 časova, deci mlađoj od 12 godina, bez prisustva jednog roditelja, staratelja, usvojioca, hranioca ili drugog punoletnog člana porodičnog domaćinstva, uz obavezu pridržavanja propisane mere udaljenosti od drugih lica najmanje dva metra.

Takođe, zabranjene su sportske i rekreativne aktivnosti na svim javnim površinama.

Nacionalno koordinaciono telo za zarazne bolesti je, kako se navodi u saopštenju, konstatovalo da se naredbe ne poštuju u neophodnoj meri, ocenivši da se država Crna Gora nalazi u prelomnom trenutku pandemije koji će definisati dalji tok.

