EPISKOP JOANIKIJE: Litije nisu ucena ili pretnja, to je jedini način da izrazimo nezadovoljstvo

"Za nas je taj zakon nepostojeći jer ga ne priznaju ni narod, ni Crkva. Međutim, mi nemamo nikakav drugi način da izrazimo nezadovoljstvo i opravdani bunt, osim da izađemo na ulicu i da javno, na miran i dostojanstven način, izrazimo protivljenje zbog takvog zakona", poručio je vladika.

On je rekao da ga je u vreme dok je bio u pritvoru najviše bolelo to što je protiv ljudi koji su tražili njegovo oslobađanje primenjena sila i utvrdio da su prethodno na proteste ubačeni provokatori.

"I to je sramno što se dešava u Crnoj Gori da se na takav način stvara zavada. To su vrlo odvratne metode, po 100 puta oprobane i u komunističko vreme, a koje se, nažalost, produžavaju i u naše vreme. Nikako ne mogu da shvatim, ali ni da oprostim, prebijanje omladine i ubacivanje provokatora. To me je mnogo više zabolelo nego moje pritvaranje", naglasio je Joanikije za podgorički Dan.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Youtube/Острог Тв Студио

Kurir