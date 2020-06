BUDVANIN POZVAO POLICAJCE DA SKINU OPREMU: Ti si mlad, ne dozvoli da gineš zbog Đukanovića! (VIDEO)

"Ja sam Branko Vujičić i invalid sam onog tamo rata. Tamo, na dubrovačko ratište, poslao me je Milo Đukanović, Filip Vujanović i ostali. Ostao sam bez oka tamo. Ti si mlad, ne dozvoli da gineš. Nemam oko, imam geler u glavi. Moje dete i tvoje će da pogine ako krenete dalje da radite to što da radite. Ućemo u rat, a rat će zapaliti sve. I tebe i mene. Skinite to. Moraju da znaju, nisu bili u ratu, a granata, metak, bomba ne bira koga će da ubije. Ne dajte se", kazao je Vujičić čiji su govor aplauzom ispratili okupljeni.

Podsetimo, Upravna inspekcija u utorak veče je došla je u prostorije Opštine Budva, zajedno sa Vladimirom Bulatovićem i Snežanom Kuč, u nameri da ih uvede kao nove funkcionere, ali opštinska vlast nije dozvolila pristup.

Nakon što nisu u tome uspeli, policija je rano jutros opkolila zgradu Opštine Budva i počela da hapsi opštinske zvaničnike.

