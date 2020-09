KRIVOKAPIĆ PORUČIO U PLJEVLJIMA: Branićemo i džamije kao što branimo i naše manastire

Prostorije Islamske zajednice u Pljevljima jutros su osvanule sa polomljenim staklima na ulaznim vratima.

"Na to pitanje mi tražimo odgovor. Prava adresa za taj odgovor je Uprava policije, koja ovih dana ne radi svoj posao kako treba, ili nekome odgovara da se upravo to i dešava. Ono što je najvažnija poruka je da te sramne izjave, da sva dejstva koja su bila orjentisana na incidente, kako bi stvorili nacionalnu netrpeljivost i podgrijali nacionalne strasti, sigurno ne dolaze od opozicije, nego je to rezultat rada režimskog sistema, koji je bio isti i 90-tih i 2020. godine. To su oprobane metode zastrašivanja, koje ne vode ničemu dobrom, ali pošto se ipak radi samo o pojedinačnim slučajevima mi smo poslali jasnu poruku da želimo da vidimo ko su ti prestupnici i ko je nalogodavac. Mi vrlo često nađemo prestupnika, a zaboravljamo da je ključni onaj ko je sve to pokrenuo, po čijim naredbama je to neko radio, da li je to lično opredjeljenje i kako to policija nije prepoznala i preventivno djelovala", kazao je Krivokapić.

Prema njegovim riječima, nikome od opozicije ne odgovaraju ove nemile scene.

"One su, isto tako, nekako specifično vezane za sva mjesta u kojima imate dominaciju jednonacionalnih osećaja u odnosu na druge. To su Pljevlja, gde je dominantno pravoslavno življe, to je Rožaje gde je u manjini pravoslavno življe, to je Bijelo Polje gdje imate otprilike približno isti broj stanovnika. Upravo to su mesta koja su izabrana, kako bi neko na taj način pokrenuo priču o tome da treba da se vraćamo sa novim režimom koji se uspostavlja u Crnoj Gori na te 90-te godine. Mogu da vam kažem da svi lideri opozicije imaju jasan i nepodeljeno isti stav, a to je da to radi režim, jer jedino njemu odgovara tako nešto u ovom trenutku. On je kao onaj davljenik, pa se hvata za slamku i nažalost pokušava da podgreje te strasti, koje su u ovom trenutku bile svedene skoro na minimum. Međutim, ako se taj broj incidenata povećava, onda s pravom svaki čovek strahuje, istakao je Krivokapić.

Orjentacija ka budućnosti je glavni programski cilj, naglasio je Krivokapić.

"Zato je naša pravoslavna omladina spremna ovoga puta da stane i na bilo kom mjestu odbrani našu braću, komšije prijatelje koji su islamske veroispovesti. Poslali smo i poruku koju od januara šaljemo svima, a to je "Ne damo svetinje". Ako je neko pomišljao da se to odnosi samo na pravoslavne svetinje, mogu reći da ne damo bilo čije svetinje. Branićemo i džamije kao što branimo i naše manastire. Znači, to je igra režima, koji namjerno neće u ovom trenutku ni da otkrije prestupnike, niti da ih procesuira. Mi imamo, ipak, dokaze o tom prestupnicima. Ako to policija ne bude uradila, uradićemo mi. Preuzimamo i tu odgovornost da ono što znamo i imamo činjenično stanje, upoznamo javnost s time ko su vinovnici tih incidenata", izjavio je Krivokapić.

