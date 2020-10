MANDIĆ OPET OPLEO PO KRIVOKAPIĆU: Na listu je postavljen po predlogu SPC, a vidi šta sada radi!

"Krivokapić je došao kao predlog ovdašnje više crkvene jerarhije za prvog na listi naše koalicije. To je bio i uslov da oni podrže našu listu na izborima. Ako želite našu podršku, rekli su mi tada i vladika Joanikije i pop Perović, ovog melemnog verujućeg čoveka treba da prihvatite na prvo mesto vaše koalicione liste. Iako su postojale glasine da je osnivač Monitora, kao i član udruženja profesora pod dirigentskom palicom Miodraga-Miška Perovića koje se zalagalo za razbijanje državne zajednice sa Srbijom, mi u to nismo poverovali, pa sam prihvatio njihovu sugestiju i sa prvog mesta, koje po pravilu pripada predsedniku najjače stranke koalicije, otišao na poslednje. To sam uradio jer sam, za razliku od mnogih, bio siguran u pobjedu. Tom mojom odlukom nisu bili zadovoljni mnogi u NSD-u, a posebno naši koalicioni partneri u DF-u.To je bio i uslov da oni podrže našu listu na izborima. Ako želite našu podršku, rekli su mi tada i vladika Joanikije i pop Perović, ovog melemnog verujućeg čoveka treba da prihvatite na prvo mjesto vaše koalicione liste", kazao je Mandić.

Lider Nove srpske demokratije reagovao je na intervju mandatara Zdravka Krivokapića za "Nedjeljnik".

"Ja sam prihvatio njihovu sugestiju i sa prvog mesta, koje po pravilu pripada predsedniku najjače stranke koalicije, otišao na poslednje. To sam uradio jer sam, za razliku od mnogih, bio siguran u pobjedu. Tom mojom odlukom nisu bili zadovoljni mnogi u NSD-u, a posebno naši koalicioni partneri u DF-u", kazao je lider Nove.

Mandić je kazao i da su "dobronamerni ljudi" uveravali da je Krivokapić glasač DPS-a, ali da su oni u partiji odabrali da veruju sveštenstvu koje je "toplo preporučilo".

"Inače, ponovo istine radi, ja toga čovjeka nisam poznavao, iako se radi o nekome ko ima gotovo 63 godine i nikada nije u ovih dvadeset godina, od kada se ja aktivno bavim politikom, kritikovao DPS i predsednika te stranke. Međutim, nakon njegovog javnog priznanja u intervjuu “Nedeljniku” da nije glasao opoziciju do ovih izbora, mnoge stvari su jasnije, tako da, što se mene tiče, ništa više nije isto", kazao je Mandić.

Lider Nove je dodao i da je, pošto je bio na čelu Izbornog štaba liste "Za budućnost Crne Gore", njegova dužnost bila da postavi kandidate na listu.

"Ne znam da li je čuo da su u kampanji učestvovale hiljade ljudi iz naših stranaka, da je gotovo 5.000 naših aktivista čuvalo izbornu pobedu na biračkim mestima, da su bile angažovane medijske agencije, štamparije, razne kompanije, kreativni i našoj pobjedi odani profesionalci. Pretpostavljam da zna da je sve to koštalo 1,5 miliona evra i da je to na kraju neko morao da plati. Oni koji su tražili da bude prvi na listi nisu dali jednog centa za kampanju, a jednako su novca uložili u izbornu pobjedu i svi oni koji nas vrijeđaju i očekuju da bespogovorno sve predamo onima koji su preko TV-a pratili našu borbu ili sarađivali sa režimom zbog sitnih privilegija", kazao je Mandić.

On je rekao i da je Krivokapić udaljavajući se od DF-a približava onima koji kontrolišu drugu stranu.

"Udaljavajući se od nas, očigledno po nečijem nalogu sa strane, ne znam čijem, možda tajkuna, CIA-e ili ambasada, približava se onima koji kontrolišu drugu listu. Ne znam zašto, kada je dobio čast da bude prvi na listi ljudi koji nemaju obavezu prema bilo kome, osim prema svome narodu", kazao je on.

Mandić je rekao i da očekuje ocenu crkve o intervjuu Krivokapića u "Nedjeljniku".

"Da li je ovakav neprijateljski nastup u "Nedeljniku" moralan i ljudski, neka ocene ljudi iz Crkve koji su nam ga preporučili, ali znam da politički to, svakako, neće proći", naveo je lider Nove.

