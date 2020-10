ABAZOVIĆ OTKRIO: Vlada do 8. novembra, imamo koncept i poverenje u Krivokapića da će izabrati najbolje ljude

To je kazao lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović nakon sastanka.

On je naveo da bi mandatar uskoro trebalo da saopšti imena kandidata za ministarske funkcije i da do 8. novembra iznese svoj plan.

"Na današnjem sastanku potvrđen je naš raniji dogovor o izboru nove Vlade, koju će podržati tri koalicije koje su pobedile na parlamentarnim izborima 2020. godine. Mandatar će narednih dana upoznati stranke sa vlastitim predlogom o kojem će se izjasniti stranke", navodi se u zajedničkom saopštenju koje potpisuju Krivokapić i učesnici današnjeg sastanka - lideri Nove srpske demokratije Andrija Mandić, Demokratske narodne partije Milan Knežević, Pokreta za promjene Nebojša Medojević, Socijalističke narodne partije Vladimir Joković, Demosa Miodrag Lekić, Građanskog pokreta URA Dritan Abazović, kao i potpredsednik Demokrata Momo Koprivica.

Abazović je rekao da su svi zadovoljni sastankom, te da je protekao "iznad svih očekivanja". "Mandatar je dobio potvrdu svih da saopšti imena svoga tima i na tri koalicije je da ga podrže", kazao je Abazović, dodavši da nisu poznata sva imena kandidata.

Kada je u pitanju podela resora, Abazović je kazao da su "sada sve ingerencije stavili na mandatara da on odredi". "Prihvaćen je koncept koji je najvažnija stvar za ono što smo se borili. Celo vreme smo govorili građanima da ekspertska vlada treba da se sastavi, da je Crna Gora u teškoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji, sa zdravstvenom situacijom koja se komplikuje, da što prije treba da imamo vladu... moramo da krenemo da radimo i to je to."

Abazović je rekao je mandataru dato poverenje i da veruju da će on "izabrati najbolje ljude."

Kurir.rs/Vijesti.me

Kurir