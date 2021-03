AKTIVISTA KOALICIJE "ZA BUDUĆNOST NIKŠIĆA" MORAO DA PLATI 500 EVRA KAZNE ZBOG RUČKA Dajković: Toliko ne bi bilo ni u centru Pariza

Kao razlog se navodi to što je ručao u porodičnom domu jedne porodice u naselju Kličevo u Nikšiću.

"Toliko ne bih platio ni da sam ručao u centru Pariza. Ne boli me ova kazna toliko koliko me boli nepravda. Milove pristalice su pre neki dan napravile skup sa 300 ljudi u nikšićkom pozorištu i, razume se, niko za to nije odgovarao", poručuje Dajković i dodaje: "Ipak, moram zahvaliti državnom tužiocu što mi je izašao u susret i dozvolio da novac od moje kazne bude uplaćen na račun doma za nezbrinutu decu u Bijeloj. Eto, makar neke vajde od ovog policijskog progona i nepravde koju doživljavam na svakom koraku poslednjih nedelja. Naposletku, u jedno sam siguran: Naša koalicija će dati novog gradonačelnika Nikšića".

Kurir.rs

Kurir