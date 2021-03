UNICEF UPOZORAVA: Crnoj Gori pored korone preti i epidemija malih boginja! Sve je manje dece vakcinisano MMR vakcinom!

''Kriza izazvana korona virusom danas predstavlja najveću pretnju za decu u Crnoj Gori. Ona je negativno uticala na svaki aspekt života najmlađih i dramatično otežala njihov pristup kvalitetnim zdravstvenim uslugama, finansijskoj sigurnosti njihovih porodica, pouzdanom kvalitetnom obrazovanju i zaštiti od svih oblika nasilja'', upozorio je Santander.

Naročitu zabrinutost, kako je istakao Santander, izaziva podatak da je prošle godine svega 20 odsto, tj. tek svako peto dete rođeno 2019. godine, primilo MMR vakcinu protiv malih boginja, zaušaka i rubeole, a da bi bili zaštićeni potrebno je da se vakciniše 95 odsto.

"To znači da kriza izazvana korona virusom može dovesti do ponovne pojave bolesti od kojih deca mogu ozbiljno da obole, koje na njih mogu da imaju dugoročne negativne posledice, pa čak dovedu i do smrtnog ishoda. MMR vakcina se potpuno bezbedno koristi širom sveta već nekoliko decenija, i kao takva ona predstavlja javno-zdravstvenu intervenciju koja spasava živote i koja je dostupna u Crnoj Gori. Iz ovog razloga, UNICEF apeluje na roditelje i domove zdravlja da u najkraćem roku ulože zajednički napor kako bi se hitno povećao broj dece koja su primila MMR vakcinu", rekao je Santander.

Kurir.rs/Tanjug

Kurir