DRŽAVNI SEKRETAR U MUP CRNE GORE: Veljović i Lazović su česti gosti u Nikšiću, vrši se pritisak na glasače, situacija umerena

"Pojedincima koji planiraju i ako planiraju da izazovu bilo kakve nemire poručujemo da će policija oštro reagovati. Spremni smo i imamo plan B i u bilo kojem scenariju nećemo dozvoliti da se ugrozi bezbednost građana Nikšića", rekao je Milošević.

Pozvao je sve političke partije na odgovornost i sve građane na poštovanje epidemioloških mera.

"Razgovarali smo sa većinom političkih subjekata i pozvali ih da daju doprinos smirivanju tenzija. Dobili smo obećanje da će to ići u tom smeru i videćemo ko će to ispoštovati", rekao je Milošević.

On je na konferenciji za novinare kazao da su operativnim radom došli do podataka da određene firme u Nikšiću, misleći na one koje zapošljavaju najveći broj građana, "vrše pritisak na zaposlene za koga da glasaju".

"Još se neki ljudi plaše i nisu spremni da neke materijale dostave. Slušao sam audio snimke na kojima rukovodioci, direktori određenih firmi sa menadžmentom seli i čitali spisak zaposlenih i da se krene u razgovor da bi se vršio pritisak. Pozivamo sve zaposlene koji osećaju bilo kakav pritisak da se jave anonimno operativnom timu", rekao je Milošević.

"Treba dodatno pojačati mere, kao i detaljne kontrole rade ulaska u Crnu Goru na graničnim prelazima. Treba potpuno zabraniti sva okupljanja, posebno politička, sa akcentom na izborni dan. Na izborni dan trebalo bi uspostaviti meru zabrane koja bi sprečila bilo kakvu proslavu bilo kojeg političkog subjekta", poručio je Milošević.

Govoreći o pritiscima rekao je: "I dan danas ima ovakvih pritisaka. Veselin Veljović, Zoran Lazović, članovi Specijalnog policijskog tima česti su gosti u Nikšiću. Imamo informaciju da se ljudi sastaju na raznim lokacijama, da se vrše pritisci...".

Dodao je da je bilo "klasične zloupotrebe ličnih podataka".

"Izvesni Dragan Backović koji je trenutno pomoćnik komandira granične policije u Nikšiću se obraća Veselinu Magovčeviću iz Centra bezbednosti Bar u kojem mu doastavlja spisak zaposlenih ekspoziture GP Vilusi, članove porodica i njihova glasačka mesta. Neko je sačuvao od savesnih policajaca dokumentaciju. Zastarelo je krivično delo, ako ga je postojalo, pokušali smo da utvrdimo verodostojnost dokumenta. Nećemo se baviti istražnim radnjama, a čovek koji je potpisan na ovom dokumentu i dan danas se potpisuje isto na dokumentima. Ovo je jasna poruka da ljudi koji su se bavili ovim stvarima ne mogu da budu više na odgovornim pozicijama unutar Uprave policije i na drugim pozicijama", kazao je Milošević.

Dodao je da "ako trenutno nema krivične odgovornosti, da postoji ona moralna i etička jer su vršili pritisak na zaposlene iz Uprave policije".

Dodao je da će svaki građanin koji bude nezakonito upisan u birački spisak biće uklonjen.

Kurir.rs/Vijesti.me

Kurir