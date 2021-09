POLITIČKI ANALITIČAR DOBROSAVLJEVIĆ O SITUACIJI U CG: Đukanović je izgubio blagonaklonost nekadašnjih mentora na Zapadu

Gost emisije Redakcija na Kurir televiziji bio je politički analitičar Vladimir Dobrosavljević.

DOBROSAVLJEVIĆ O SITUACIJAMA U CG KOJE ZABRINJAVAJU: Na sreću, nije im uspelo, međutim...

Svečani doček i ispraćaj na ustoličenje zamenjen je pokušajima velikih nereda i puča.

"Već više nedelja imate najavu ekstremizovanog dela bivšeg režima Crne Gore da će to pokušati da spreče na svaki način. Pokazalo se da njihovo uporište među građanima nije baš toliko. Nisu mogli da organizuju, da razvuku to na celu Crnu Goru. Homogenizovali su se na neki način i koncentrisali samo na Cetinje i pokušali da spreče. Na sreću, nije im to uspelo. Međutim, ono što mnogo više zabrinjava u celoj situaciji to je što je u jednom trenutku bio suspendovan lanac komandno-bezbednosnog sektora, pre svega u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Vi ste imali policiju koja nije u punoj meri obavila svoj deo posla. Ulaz ka Cetinju je bio dozvoljen raznim ekstremističkim grupama, nisu preduzete mere. Sve mere preventive koje je policija mogla da uradi danima pre toga nisu urađene. ", istakao je Dobrosavljević.

"ĐUKANOVIĆ JE IZGUBIO BLAGONAKLONOST NEKADAŠNJIH MENTORA NA ZAPADU"

"Glavni cilj svega ovoga što se događalo na Cetinju jeste bio pokušaj Mila Đukanovića i predstavnika bivšeg režima Crne Gore da na neki način dovedu do incidentne situacije kojom bi se Crna Gora na neki način bezbednosno destabilizovala i omogućila jedna vrsta internacionalizacije. Đukanović je već godinama unazad izgubio blagonakolnost i simpatije nekadašnjih svojih mentora na Zapadu, što se još jednom pokazalo.

