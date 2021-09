MINISTAR VULIN: Sa koliko je telohranitelja Đukanović došao, nisu možda bili nenaoružani, pa kakav je onda on desant učinio?

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin, gostujući u jutarnjem programu, istakao je da jučerašnji događaj na Cetinju jasno govori koliko je bitno da svi Srbi budu složni i da uvek nastupaju kao jedinstven politički narod.

- Zadatak ove generacije političara je da stvori srpski svet da bi zaštitio Srbe. Ne budemo li ga mi stvorili, bojim se da sledeću generaciju Srba nećemo ni dočekati. Pogledajte vi kakav je to stepen mržnje i antisrpskog raspoloženja ničim izazvano. Jučerašnji događaji u Crnoj Gori mogu samo da se porede sa linčom predsednika Vučića u Srebrenici. Nemamo aspiracije ni prema jednom centimetru bilo čije teritorije van granica Republike Srbije, ali nemojte da imate aspiracija prema 13 posto naše teritorije koja se zove Kosovo i Metohija, nemojte da imate takve ideje da komadate Srbiju, da bi to sačuvalo mir i bezbednost na Balkanu. Znači, Balkan je bezbedan, miran i stabilan samo kada Srbija ne misli o Srbima i kada možete Srbima da radite šta hoćete - istakao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Upitan da prokomentariše izjavu srpskog patrijarha Porfirija koji je kazao da su u Crnoj Gori snajperima pokušali da spreče ustoličenje mitropolita Joanikija, ministar Vulin je rekao da to ne bi bio prvi put da se spremao atentat na mitropolita Joanikija iz snajpera.

- Ne mogu da potvrdim, ali ni da demantujem. Ali, ono što mogu da podsetim je da je pre nekog vremena, na sadašnjeg mitropolita Joanikija pucano u hotelu Kraun Plaza i to potvrdilo se iz snajpera. Očigledno nije nemoguće da se takve stvari dešavaju. Ako se to moglo desiti u to vreme u Beogradu, zašto se to ne bi moglo desiti na Cetinju - rekao je ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin.

Ministar policije je kazao da je slušao predsednika Crne Gore Mila Đukanovića kako sa velikom dozom cinizma govori o tome kako su patrijarh i mitropolit izvršili desant na Cetinje i došli pod jakim merama obezbeđenja. Ministar je upitao Đukanovića sa koliko je on telohranitelja došao na Cetinje i od koga se on to čuva.

- Sa koliko je telohranitelja Đukanović došao, nisu možda bili nenaoružani, pa kakav je onda on desant učinio? On, predsednik države, ne može da dođe u svoje Cetinje bez telohranitelja, od koga se on to krio, znamo zašto se moraju štititi patrijarh i mitropolit, od njega i njegovih, a od koga se on štitio, od patrijarha, mitropolita, da ga neće tamjanom kakvim pogoditi? - upitao je ministar Vulin prilikom gostovanja na televiziji Pink.

(Kurir.rs)