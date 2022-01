U CRNOJ GORI POSKUPEO HLEB ZA 30 ODSTO: Evo koliko će koštati od danas

Osnovne vrste hleba od danas će u Crnoj Gori koštati 65 centi, što je za 30 odsto više nego do sada.

Hleb je do sada koštao 50 centi.

Grupacija proizvođača pekarskih proizvoda pri Privrednoj komori Crne Gore odlučila je da posle praznika poveća cene osnovne vrste hleba.

Crnogorsko Ministarstvo ekonomskog razvoja saopštilo je krajem decembra da predlaže slobodno formiranje cena belog hleba počev od 1. januara 2022. godine.

To znači da julska uredba o ograničavanju cena više nije na snazi i da će pekari i trgovci moći samostalno do formiraju cene ove životne namirnice kao što je to bilo i ranije.

Vlada je u julu ograničila cenu belog pšeničnog hleba od 500 do 600 grama na 50 centi.

Kurir.rs/Beta