KRIVOKAPIĆ: Dritan je hteo da spreči ustoličenje Joanikija! Moju smenu je dogovorio Đukanović!

U obraćanju javnosti kazao je da su mu poslanici „svojim manipulatorskim pristupom“ danas onemogućili da kaže svoj stav o aktuelnoj političkoj situaciji.

"Moj predlog za razrešenje Abazovića mogao je biti pokrenut i ranije. Ipak nisam želeo da do poslednjeg trenutka započinjem proces u kom bi bio proglašen za krivca" istakao je.

Tvrdi da su potpredsednik Vlade Dritan Abazović, ministar Sergej Sekulović i šef policije Zoran Brđanin želeli da spreče ustoličenje Joanikija na Cetinju.

"Trenutak, koji nas je darivao snagom razuma. Sledeći trenutak u 2021. godini nas je darivao čudnim darovima mržnje" dodao je premijer.

"Spekulisalo se ovih dana da ću podneti ostavku. Neki su me u to ubeđivali. Ja vam kažem, meni ne znači hoću li biti premijer danas ili jedan dan više. Želim da građani vide ko je ko u Crnoj Gori! Ja znam da ću prestati da budem mandatar, jer je to dogovorio Đukanović sa ostatkom vladajuće koalicije" rekao je on.

Rekao je da Vlada nije mogla preživeti „napad koji dolazi iznutra“ i da je jedinstvo moralo da bude najveća snaga izvršne vlasti.

"Najviše su od ove Vlade dobili oni koji su najmanje radili i najviše galamili. Oni koji su mislili da mogu postati gospodari, da vladaju sami".

Podsetio je da je Abazovića lično predložio za vicepremijera, a da sad on sa "poraženim DPS-om treba da glasa nepoverenje Vladi".

"Predložio je, dakle, da mu DPS pomogne da se razreši od samoga sebe. Mislim da je to upečatljiva slika koja govori više od hiljadu reči. Zaboravio je na moralnu obavezu da u nezadovoljstvu podnese ostavku. Zahvalan sam što je strpljenje pobedilo i što je vreme razobličilo laž" naveo je Krivokapić.

Potpuno je prirodno, kako je rekao, da kad vas neko ruši iznutra pokrenete pitanje razrešenja. U Skupštini danas nije usvojen dnevni red na kojem je bio predlog premijera za smenu potpredsednika Vlade Dritana Abazovića.

On takođe dodaje da je sa svojim saradnicima često govorio – maske će pasti! Ali nije dovoljno da one padnu, već ih treba skinuti do kraja! Maske su pale, ko to želi da vidi - može.

"Ja sam i sada u duši samo univerzitetski profesor. Ja sam u politiku ušao zbog Zakona o slobodi veroispovesti i ispunio amanet koji sam dao čoveku i o povećanju plata u Crnoj Gori", dodao je.

"Uvaženi građani ja sam morao da pokrenem smenu potpredsednika Vlade da sačuvam dostojanstvo države. Želeo bih da etika uđe u politiku, a ne da politika vlada čak i etikom", smatra Krivokapić i dodaje da je prevtljivo zaklinjanje u „nikad“ i političku čast, kao i to da „ne moram imenovati na koga mislim".

"Odlučio sam da ono što je najvažnije predsednik Vlade biti u ovoj najlepšoj državi je najveća čast i privilegija. Da bih iskazao zabrinutost za budućnsot Crne Gore, neko će morati da da odgovor da li je bolje ići na bolje ili na gore. Neće se niko moći sakriti. Biće sve jasno - ko je kome šta obećavao, ko je mislio jedno a radio drugo i ko je šurovao sa bivšim režimom. Mala je ovo zemlja, svi se znamo", smatra Krivokapić.

Krivokapić dodaje: „Građani nikad ne zaboravite ove dane. Setite se koga ste birali i kako ćete u budućnosti birati. Ko zastupa vaše, a ko lične interese".

"Želim da se zahvalim Aleksi Bečiću jer je ostao dosledan i pokazao šta znači držati reč", dodao je premijer.

"Ja sam svestan da će smeniti ovu Vladu, ali narod ne možete da promenite. On je jači od svake politike", zaključio je Krivokapić i na samom kraju zamolio građane da ne izlaze na ulice.

