VIŠE BIH VOLEO DA JE STEFAN ŽIV, A JA MRTAV: Ubice kavčanina Šarovića izrazili kajanje zbog likvidacije u Đenovićima

Više bih voeo da je Stefan živ, a ja mrtav. Uveče kad zaspim, stalno mi je Stefan pred očima i molim ga za oproštaj.

To je juče u podgoričkom Višem sudu izjavio Nikola Ivović koji je sa Dušanom Šiljom optužen za ubistvo Stefana Šarovića, 6. juna 2019. godine u Đenovićima.

Okrivljeni su izneli odbranu pred sudom i odgovarali na pitanja branioca, advokata Danila Mićovića. Objasnili su kako je došlo do momenta kada je pucano na Šarovića.

Ivović je pred krivičnim većem sudije Vesne Moštrokol ispričao da se dogovorio da proda Šaroviću nekoliko komada pištolja "duga devetka".

”Ja sam doneo ruksak, dodao mu i rekao da pogleda oružje, da me isplati i da palimo. Šarović je odložio ruksak, što mi je bilo čudno, a potom me opsovao: ‘Ajde, sad ću da isplatim tebe i tvog smrdljivog Bosanca (Šilj Dušana), palite odavde da vam ne bi j...o m..er’. Šarović je potegao pištolj i repetirao ga. Bio sam zbunjen i šokiran. Nisam imao šta drugo nego sam sa obe ruke skočio na njega da mu otmem pištolj. Uspeo sam u tome i putem poluge uzeo mu pištolj. Otišao sam dva-tri koraka unazad, a on je krenuo ka meni. Bio sam razjaren što je Stefan uperio pištolj u mene. U tom besu, opalio sam dva metka prema Stefanovim nogama. Iza mene se čulo još 5-6 hitaca... Znao sam da je Dušan pucao. Nikada nije postojala namera da ovo uradim. Nema nikakve logike da ga navučem, jer da sam to hteo da uradim, mogao sam u mraku i da se ne posumnja, jer smo bili dobri drugovi. Više bih volio da je Stefan živ, a ja mrtav. Uveče kad zaspim, stalno mi je Stefan pred očima i molim ga za oproštaj”, izjavio je Ivović.

Dodao je da kod sebe nije imao pištolj, već da je oružje oteo od Šarovića i iz tog pištolja pucao.

”Nikada nisam imao razloga da razmišljam o njegovom ubistvu. Mnogo mi je žao zbog ovoga što se desilo, jer mi je bio dobar drug. Nikad nisam ni pomislio, a kamoli da učestvujem u njegovom ubistvu”, izjavio je Ivović.

Objasnio je da ga je Šarović pitao da li može da mu nabavi pištolje "duga devetka" kod svog druga iz Bosne, zahtevajući da budu novi i nekorišćeni. Nakon toga, kazao je, razgovarao je sa Šiljem u vezi sa nabavkom pištolja. Prema navodima optužnice, Šilj se tereti da je zajedno sa Nikolom Ivovićem na podmukao način ubio Šarovića. Navodi se da su nakon zajedničkog boravka sa Šarovićem u jednom ugostiteljskom objektu, iskoristili njegovo poverenje i prijateljstvo i predložili mu da ih prati.

Objašnjava se da su u njega potom ispalili više hitaca iz prethodno pripremljenog oružja i pobegli.

Šilj: Mnogo se kajem

"Nemam od čega da se branim. Pričaću samo istinu. Jako mi je teško da pričam. Stefana Šarovića nisam poznavao, pa nisam ni imao motiv ovako da se desi. Mene je Nikola Ivović pitao da mu nabavim pištolje, jer je u Crnoj Gori to bilo skupo. Naveo sam da to mogu da nabavim u Bosni", izjavio je Šilj.

Dodao je da je tog 6. juna 2019. planirao da ide na rođendan polubrata, zajedno sa Ivovićem, a da usput ruksak sa pištoljima predaju Šaroviću...

"Šarović je vozio motor, a ja sam sedio iza njega. Došli smo do platoa, a Nikola je išao ka nama, noseći ruksak. Ja sam ostao da čuvam stražu... Nalazio sam se 10-ak metara udaljen od njih. Bila je sezona, puno ljudi i jako prometno mesto. Nikola i Stefan su se izdvojili, potom je uzeo ruksak i bacio ga iza sebe. Stefan je izvadio pištolj i ništa mi više nije bilo jasno. Krenuo sam da im prilazim i Nikola se otimao i oteo mu pištolj i unazad se pomerio 2-3 koraka. Zatim je opalio 1-2 hica, i ja sam u tom trenutku izvadio svoj pištolj… Bio sam uplašen i besan. Opalio sam nekoliko hitaca ka Stefanu, prema dole mi je bio okrenut pištolj. Htio sam da onesposobim Stefana. Kajem se. Žao mi je, mnogo se kajem", rekao je Šilj.

Inače, Šarović se u policijskim evidencijama vodio kao osoba bliska "kavčanima". Važio je za čoveka bliskog ljudima okupljenim oko familije Roganović.

(Kurir.rs/Vijesti)