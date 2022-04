"A OD KRIMOSA 3 STANA?" Ex-predsednica Vrhovnog suda Crne Gore VESNA MEDENICA osumnjičena da je BOGATO POČAŠĆENA za odluke suda!

Istražitelji sumnjaju da je Vesna Medenica "čašćena" sa tri stana, zbog uticaja na odluke u pojedinim sudskim predmetima. Više osoba uhapšeno zbog sumnje da pripadaju istoj grupi, a da su ih povezivali brojni nezakoniti poslovi - dominantno šverc cigareta.

Listu je iz više nezvaničnih izvora potvrđeno da su na Crnogorskom primorju nekretnine koje je na taj način navodno dobila dugogodišnja predsednica Vrhovnog suda.

Zbog toga je Specijalno državno tužilaštvo (SDT) tereti da je počinila krivično delo - protivzakoniti uticaj i stvaranje kriminalne organizacije...

Medenica je, podsetimo, uhapšena 17. aprila na Aerodromu Golubovci, dok je iz Podgorice pokušavala da se ukrca na poslednji let za Beograd te večeri.

Specijalna tužiteljka Nataša Bošković dan kasnije odredila joj je zadržavanje do 72 sata.

Nedugo nakon njenog saslušanja uhapšeno je još nekoliko osumnjičenih da su članovi kriminalne grupe koju je, prema tvrdnjama istražitelja, formirao Medeničin sin Miloš Medenica, koji je u bekstvu.

Više osoba lišeno je juče slobode zbog sumnje da pripadaju istoj grupi, a Vijestima je rečeno da su ih povezivali brojni nezakoniti poslovi - dominantno šverc cigareta...

Pripadnici Sektora za borbu protiv kriminala, prema tim informacijama, podneli su juče prijave protiv 11 osoba kao i nikšićke kompanije Kopad company koja je u vlasništvu jednog od osumnjičenih Luke Bakoča - bivšeg fudbalera, prenose Vijesti.

Krivičnom prijavom obuhvaćeni su i Vesna Medenica, njen sin Miloš, njen nekadašnji telohranitelj - policajac Milorad Medenica, optuživani za šverc cigareta Petar Milutinović, Vasilije Vanja Petrović, sin vlasnika građevinske kompanije Cijevna komerc Danila Petrovića, Bakoč, službenica Uprave carina Ivana Kovačević, Nikola Raičević, Marko Vučinić, policajac Darko Lalović, M.P. i B.P...

Nikšićka firma Kopad company imala je skladište u Slobodnoj carinskoj zoni Luke Bar, a prema rešenju imali su pravo da skladište akciznu robu - duvan, duvanske proizvode, kafu, alkohol, bezalkoholna pića...

Izvor uključen u istragu objasnio je da su u nastavku akcije koja je započela hapšenjem bivše prve žene crnogorskog pravosuđa, lisice na ruke stavili osumnjičenima za pripadništvo klanu čiji je i ona član, koji su, navodno radili prljave poslove za tu kriminalnu organizaciju.

foto: Youtube prtscr / Vijesti Online

Isti sagovornik pojašnjava da su do 11 osumnjičenih došli analizirajući kriptovanu komunikaciju ranije uhapšenog Medeničinog telohranitelja Darka Lalovića.

”Nakon analize njegove komunikacije poslat je zahtjev za međunarodnu pravnu pomoć, koji smo i dobili. Taj materijal je selektovan i identifikovana je višečlana kriminalna grupa povezana po nekoliko osnova”, rekao je taj sagovornik.

Završavala im sudske predmete, pa dobijala stanove

On objašnjava da nekadašnju predsednicu sumnjiče da je “završavala” kriminalcima sudske predmete, a zauzvrat dobijala stanove i drugu korist.

”Ona je vršila protivzakoniti uticaj kako bi nezakonito sticala materijalnu korist”, kazao je isti sagovornik, ne objašnjavajući u kojim je to predmetima navodno radila.

Nije precizirao ni da li je taj "posao" radila preko svog sina Miloša Medenice, o kom nadležni danima ćute.

Deo uhapšenih, prema tvrdnjama sagovornika “Vijesti” učestovao je u krijumčarenju cigareta i droge, što je, kako se sumnja, organizovao Medeničin sin Miloš.

Većini juče uhapšenih nakon saslušanje određeno je zadržavanje do 72 sata, a u tom roku specijalni tužioci odlučiće o eventualnom predlogu za određivanje pritvora.

U zgradu SDT-a prvo su dovedeni Bakoč i Kovačevića, a nešto kasnije i uhapšeni policajac Milorad Medenica i bivši fudbaler Luka Bakoč.

Tokom čitavog prijepodneva policajci su “maricama” i službenim “dačijama” dovozili uhapšene, koje su nakon saslušanja vraćali u prostorije za zadržavanje.

Prema informacijama iz istrage među osumnjičenim članovima klana je i nekoliko osoba koje su odranije u spuškom zatvoru - zbog izvršenja drugih krivičnih dela.

Kupila kartu u jednom smeru

Bivša predsednica Vrhovnog suda, koja je kupovinom karte u jednom pravcu ubrazala svoje hapšenje, jedina je nakon saslušanja umesto u pritvor smeštena u bolničku postelju. Navodno, jer joj je pozlilo.

Ranije uhapšeni policajac Darko Lalović juče je iz spuškog zatvora doveden na saslušanje u zgradu Specijalnog državnog tužilaštva.

Nije poznato da li se on pred specijalnom tužiteljkom izjašnjavao na navode iz dokumentacije koju je SDT-u u februaru dostavio Europol, a iz koje se vidi da preko kriptovane “SKY” aplikacije Miloš Medenica od njega traži kokain iz Kolumbije, ali i dogovara šverc cigareta i marihuane.

Prema porukama sa kriptovane aplikacije Sky, koje je objavio portal Libertass press, mlađi Medenica sa Lalovićem dogovara i obezbeđivanje transporta krijumčarenih cigareta iz Bara, osigurava nesmetano kretanje jednog kriminalca, ali i hvali mu se zabranjenim oružjem.

U istoj prepisci je tvrdio i da o tome sve zna njegova majka od koje očekuje zaštitu.

”Oni su se pomirili sa ‘grandovcima’ i izbacuju po četiri kamiona u pet dana. I od.. (zvučni prekid) onoga Pekića i plasirali priču da sam to ja uradio. I već je on mlatio da ja radim. Ali i to nas boli ku..c, jer ona sve zna, od početka baš, zbog ne daj Bože, da je u toku, da nas može zaštititi. Istim napadamo kao oni na nas. Čak i gorim kad im ona zna sve i još su oni došli kod nje da je mole da im izađe u susret”, piše Medenica u porukama Laloviću.

Izvor iz istrage kazao je za Vijesti da je Medenica krivična dela činio koristeći službeni automobil, odnosno, da je vozilom policije obezbeđivao prolaz kriminalcima, nadgledao transport krijumčarenih cigareta....

(Kurir.rs/Vijesti)