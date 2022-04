NAPLAĆIVAO ODLUKE VRHOVNOG SUDA? Sin Vesne Medenice dobio 300.000 evra

Prema istim informacijama, reč je o dve revizije, na osnovu kojih su oni u čiji predmet se umešala bili u plusu za 400.000 i 600.000 evra, pišu Vijesti.

To je Vijestima rekao sagovornik uključen u istragu, objasnivši da je Miloš Medenica za uslugu tražio 30 odsto dobiti.

Vesni Medenici, njenom nekadašnjem telohranitelju - policajcu Miloradu Medenici, Luki Bakoču, Vasiliju Petroviću i službenici Uprave prihoda i carina Ivani Kovačević sinoć je određen pritvor do 30 dana.

Takvu odluku sudija za istragu Višeg suda Suzana Mugoša donela je nakon šestočasovnog većanja.

Prema saznanjima “Vijesti” iz istrage, dok se čekalo na odluku Mugoše, policija je po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva pretresla kuće dvoje uhapšenih.

Branilac Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović, najavio je da će se žaliti na odluku sudije za istragu.

Isto će uraditi i branilac Petrovića, advokat Danilo Mićović.

-Po rešenjima sudije za istragu svi osumnjičeni su upućeni u Istražni zatvor u Spužu. Određenim im je pritvor do 30 dana, po pritvorskom osnovu da bi eventualnim boravkom na slobodi uticali na svedoke. U ime moje branjenice izjaviću žalbu na rešenje sudije, rekao je advokat Begović.

On je objasnio da će lekari doneti odluku o tome da li će Medenica otići u spuški zatvor ili će biti na bolničkom lečenju.

Saslušanja

Dugogodišnja predsednica Vrhovnog suda, policajac, službenica Uprave prihoda i carina, bivši fudbaler Bakoč i sin vlasnika građevinske firme Cijevna komerc Danila Dana Petrovića, Vasilije na saslušanje su dovedeni oko 14 časova.

Vesna Medenica u Viši sud privedena je iz bolničke postelje, a osim policije koja je sprovodila u pratnji su bili i medicinska sestra i lekar Sreten Kavarić.

U tu zgradu Medenica je prvi put ušla sa lisicama na rukama i sela na optuženičku klupu.

Prema saznanjima “Vijesti”, ona se rasplakala pred doskorašnjom prijateljicom, sudijom Mugošom, kojoj je ispričala da već godinama živi sa sinom koji je zavisnik od psihoaktivnih supstanci.

Tvrdila je i da nije počinila nijedno krivično delo koje joj se stavlja na teret - stvaranje kriminalne organizacije i protivzakoniti uticaj.

Nakon saslušanja vraćena je u Klinički centar Crne Gore, gde će je od večeras čuvati zatvorska policija.

I ostali osumnjičeni negirali su pred sudijom da su počinili krivična dela.

Svedok saradnik?

Specijalni tužioci u istrazi protiv kriminalne grupe okupljene oko Vesne Medenice i njenog sina Miloša imaju dva svedoka saradnika, saopštilo je “Vijestima” više izvora.

Prema nezvaničnim informacijama taj status imaju M. P. i njegov brat od strica B. P. iz Zete koji su se nagodili sa specijalnim tužiocima da priznaju krivicu.

Ni ta informacija nije zvanično saopštena iz Specijalnog državnog tužilaštva i Uprave policije.

Branilac Vesne Medenice, advokat Zdravko Begović rekao je da nema saznanja o tome da bilo koji svjedok ima povlašćeni status.

Izvor “Vijesti” rekao je da je M. P. pre desetak dana istražiteljima maltene nacrtao šemu davanja i uzimanja mita, a rekao im je i u kojim sudskim predmetima je donošena plaćena odluka.

Iz SDT-a nezvanično je rečeno da će narednih dana odlučiti o statusu braće P. odnosno, da li će oni samo potpisati sporazumno priznanje krivice, ili će im biti dodeljen status svedoka saradnika.

Revizije

Sagovornik upućen u istragu objasnio je da je Medenica, “uz kafu” sudijama govorila kakve odluke treba doneti u revizijama sudskih presuda za koje se interesovao njen sin.

-Dva imena se ponavljaju, ali pitanje je da li su oni ubrzavali odluke zbog toga što se za njih interesovala Medenica, ili su znali šta rade, rekao je taj sagovornik.

On je dodao da istražitelji sada moraju da provere sve te odluke.

Navodno, u jednom slučaju radilo se o povraćaju izuzetno vrednog zemljišta.

”Vijesti” su juče objavile da istražitelji sumnjaju da je Medenica “čašćena” sa tri stana zbog uticaja na odluke u pojedinim sudskim predmetima.

Listu je iz više nezvaničnih izvora potvrđeno da su na Crnogorskom primorju nekretnine koje je na taj način, navodno, dobila dugogodišnja predsednica Vrhovnog suda i nekadašnja vrhovna državna tužiteljka.

Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila na podgoričkom aerodromu, nakon što je pokušala da se ukrca na let za Beograd.

SDT je sumnjiči da je član jedanaestočlane kriminalne grupe koju je formirao njen sin Miloš.

Specijalni tužioci do njega su došli češljajući prepisku uhapšenog telohranitelja Vesne Medenice, policajca Darka Lalovića.

U porukama koje je mlađi Medenica slao Laloviću, a koje je nedavno objavio portal Libertas press, vidi se da Kolašinac naručuje kokain iz Kolumbije, organizuje šverc marihuane i cigareta, hvali se nedozvoljenim oružjem...

Miloš se leči od zavisnosti

Advokat Zdravko Begović juče je novinarima rekao da se Miloš Medenica u jednoj beogradskoj klinici leči od bolesti zavisnosti.

Prema saznanjima “Vijesti” on je tek pre dva dana otpočeo tretman lečenja, a sagovornici lista rekli su da sumnjaju da je to učinio kako bi sebi olakšao položaj u krivičnom postupku koji se protiv njega vodi.

Begović je najavio i da će se mlađi Medenica uskoro naći pred ovdašnjim istražiteljima.

Sin tražio državljanstvo Srbije?

Iz Ministarstva unutrašnjih poslova rekli su za “Vijesti” da nemaju saznanja o tome da je Miloš Medenica stekao državljanstvo Srbije.

-Proverom u Centralni registar stanovništva - registar državljana, zaključno sa današnjim danom, utvrđeno je da ne postoji podnesen zahtev za gubitak crnogorskog državljanstva, otpustom, za lice za koje ste izrazili interesovanje, piše u odgovorima.

Jedan od sagovornika iz Uprave policije ranije je utvrdio da se Medenica od 15. decembra prošle godine krije u Beogradu i da je već tražio državljanstvo Srbije.

Da li je i hoće li za njim biti raspisana poternica iz SDT-a danima odbijaju da odgovore.

Nakon što su, prvobitno, saopštili da ne mogu iznositi detalje i informacije:

“Radi zaštite interesa pokrenutog postupka”.

Nesu konkretno odgovorili ni na pitanja “Vijesti” u vezi sa tim da li je SDT, tokom istrage u predmetu formiranom protiv Miloša Medenice, došlo do osnova sumnje da je Medenica planirao likvidaciju jedne osobe, kao ni jesu li u tom predmetu došli do sumnje da su pojedine osobe iz Specijalnog policijskog odeljenja, tužilaštva i crnogorskih sudova bile na vezi sa Medenicom i javile mu da se na vreme skloni iz Crne Gore.

-Kao što smo Vas ranije obavestili, zbog zaštite interesa postupka koji je u toku, nismo u mogućnosti da odgovorimo na Vaša pitanja i saopštimo više podataka od onih koji su Vam već dostavljeni, odgovoreno je iz SDT-a.

Tajna da li je Vesna pisala preko Skaj aplikacije

Advokat Zdravko Begović rekao je juče da bi povredio obavezu čuvanja tajnosti postupka odgovorom na pitanje “Vijesti” da li je i Vesna Medenica komunicirala preko kriptovane “Skaj” aplikacije, dodajući da je to pitanje postavljeno i tokom saslušanja u Specijalnom državnom tužilaštvu.

On je rekao i da bi Medenica, da je to htela, do sada uticala na svedoke.

-Da je htela da utiče, ona je to mogla da uradi, ili da je imala bilo kakvu potrebu, rekao je on, dodajući da je to mogla da učini i u prethodnih deset dana.

Na pitanje “Vijesti” da li to znači da je Medenica poslednjih deset dana znala za predmet u kome je osumnjičena, rekao je da je to rekao hipotetički.

