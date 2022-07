AU BOKTE! OVO JE NAJSKUPLJA PLAŽA U CRNOJ GORI! Dan košta i 1.000 evra, mahom se stiže jahtama, a evo ko su REDOVNI GOSTI (FOTO)

Dva kreveta, suncobran, činiju sa voćem, tanjir ostriga, šampanjac, nekoliko flaša vode i pravo na korišćenje drvenog stola i par stolica dobićete ako na jednoj od budvanskih plaža, koja slovi za možda i najskuplju na celom Crnogorskom primorju, potrošite - verovali ili ne - čak 1.000 evra!

To je cena "luksuza" za celodnevno uživanje na nekada popularnoj "Maloj plaži" koja danas pripada stambeno-hotelskom kompleksu Dukljanski vrtovi.

Moguće je međutim na ovoj mini-plaži provesti dan i za manje para i to recimo za 250 evra. Za taj novac dobićete "osnovni paket": dve ležaljke i suncobran i to na ceo dan, od jutra do mraka, bez uslovljavanja dodatnog troška!

Naravno, na nešto bogatiji "smeštaj" imaćete pravo ako platite tričavih 450 evra, odnosno, to je minimalna cifra koju ste obavezni da potrošite ako mislite da dobijete "plažni paket-set". Ova privilegija za turiste dubljeg džepa obuhvata opet dve ležaljke i suncobran, ali ovog puta dobijate i flašu šampanjca od 0,75 litara, činiju sa voćem i čak četiri flaše vode!

Ako posegnete za novčanikom i izbrojite 500 evra dobićete "Premium paket", a za okruglo 1.000 evra dobićete najluksuzniji. Za vaših 500 ili 1.000 evra dobijate još mnogo toga. Ovaj paket podrazumeva, kao što smo već napisali, luksuzni krevet plus dnevni boravak, a to nije sve, jer na beloj posteljini dobijate i flašu šampanjca Dom Perinjon od 0.75 litara.

Dok ispijate penušavo vino osoblje u bleštavo belim uniformama poslužiće vas činijom punom voća, ali ne bilo kakvog voća, već su u pitanju probrane šumske voćkice koje se ne kupuju na lokalnoj pijaci. Taman kad pomislite da je to maksimum rajskih užitaka, sledi najbolji deo, tanjir ostriga, četiri flaše vode i poklon korpica!

Pa ko su ljudi koji plaćaju 250, 450, 500 ili 1.000 evra da samo jedan dan provedu na plaži?

- Javne ličnosti uglavnom, najviše sportisti, oni ne pitaju za cenu, a ima i političara, muzičara, režisera, glumaca... Dolaze iz svih delova Crne Gore, ali i iz Srbije. Ima dosta i stranaca, ali najviše je ovih naših Balkanaca. Ima se para, ljudi troše, ne obaziru se na cene. U Dukljanskim vrtovima mnogi imaju stanove u vlasništvu, a neki su iznajmili apartmane. Kad ovde odsedaju ležaljke su besplatne. Međutim, dolaze gosti koji su smešteni u drugim hotelima, a kod nas vole da uživaju. Često imamo Amerikance, Ruse, Ukrajince, Engleze, Francuze... Sve je to fin svet. Svako gleda sebe, ne smetaju jedni drugima, a i previše su platili da bi njima bilo ko smetao. Mada, čini mi se da oni o novcu ne razmišljaju, za njih je to sporedno. Samo je važno da se odmore, a cena je prava sitnica - uz osmeh kaže jedan od radnika obezbeđenja.

Gosti na ovu luksuznu plažu uglavnom stižu gliserima i jahtama. Retko ko se spušta stepenicama jer ne vole da pešače, a i previsoke su temperature za šetnju, pa je lakše stići sa mora, nego sa kopna.

- Nama, uobičajenim, prosečnim ljudima, sve je to suludo trošenje para i ne možemo da shvatimo taj svet. Imaju i oni raznih problema, ali novac nije među njima - zaključuje naš sagovornik.

