DRITAN ABAZOVIĆ O OBEZBEĐIVANJU PODRŠKE: Brzo ćemo saopštiti koga ćemo podržati na predsedničkim izborima

Premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović kazao je da će GP URA brzo saopštiti kome će dati podršku na predsedničkim izborima 19. marta.

Na pitanje novinara da prokomentariše izjavu Miodraga Lekića 'da nema ništa od njegove Vlade, te da sada Abazović treba da obezbedi podršku', on je naveo da je zahvalan poslanicima koji bi bili spremni da podrže da i dalje upravlja vladom.

"Da li može da se dođe do 41. ili ne odgovor na to pitanje nemam plus što je istina da je i Zakon o predsedniku izazvao određenu debatu u javnom prostoru i da će biti predmet Ustavnog suda tako da nemam odgovor. Da bih bio korektan, želim da pohvalim Lekića na svojoj definitivnoj nesebičnosti i želji da kroz širi kontekst gleda razvoj političkih događaja", kazao je Abazović.

foto: EPA / Boris Pejovic

Govoreći o zaduženju kod Dojče banke, Abazović je naveo da je to jedna od najkredibilnih institucija.

"U avgustu sam sam u Skupštini rekao da, ako se bude glasalo za pad Vlade, da će to značiti da se mi skuplje zadužujemo na međunarodnim tržištima, zato što i politička kretanja utiču na to. Mi smo mogli da idemo logikom da se zadužujemo i na drugim mestima, možda će to biti u budućnosti, ali kada pogledate region on se odlučuje za daleke destinacije. Mislim da je ovaj aranžman u skladu sa kamatama koje su aktuelne u svetu. Što se tiče aranžmana sa MMF-om sačekajmo sve do ujutru, imaćemo sve transparentno. Oni koji prizivaju bankrot neka objasne građanima zašto nije bio aktuelan ranije. Oko ekonomske politike mislim da DPS, SDP i prethodne garniture nemaju čime da se ponose. Ni sa platama ni sa penzijama", naveo je Abazović.

Upitan koliko će Crna Gora trebati da se zaduži do kraja godine, Abazović navodi da će to biti na manjem nivou nego što su bile projekcije Damjanovića.

"Napravili smo ambiciozan plan. Mi ove godine želimo da pređemo 2019. po prihodima od turizma. Ne bih govorio o ciframa i u kom domenu će to biti. Za građane je krucijalna stvar da raste BDP", istakao je.

foto: Kurir Televizija

Komentarišući pretnje upućene predsedniku Crne Gore Milu Đukanoviću, njegovoj supruzi Lidiji i kandidatkinji SDP-a za predsednicu Draginji Vuksanović-Stanković, kazao je da svaku pretnju treba doživeti ozbiljno.

"Uprava policije preduzima svoje aktivnosti, ali mislim da nema razloga za neku paniku. Naravno da osuđujem svaku vrstu pretnje nezavisno o kome se radi. Ali želim da kažem i sledeće, da sam ja prijavljivao pretnje, tužilaštvo i policija ne bi imali mogućnost nijedan drugi posao da radi. Samo na društvenim mrežama. Neka ne uzimaju primer, neka svaku prijave, tako i treba. Pozivam policiju i Tužilaštvo da svaku pretnju do kraja ispitaju”, kazao je Abazović.

Govoreći o tajektu i odluci da se nazove 30. avgust, Abazović kaže da je "star je to trajekt da se nazove 21. maj, dok 30. avgust simboliše nešto drugo, a 21. maj treba da se nazove neki aerodrom, neki veliki objekat".

Naveo je i da ne zna nikog da je razočaran kupovinom trajekta.

"Završile su se formalne procedure. Kada je reč o pristaništu ovo je malo veći trajekt, verovatno će i drugi biti malo veći. Kakv je problem danas da se reguliše pristup. Svi radovi mogu da se izvedu, ne treba oko toga više trošiti reči. Najvažnije je da se uspostavi trajektna linija", kazao je Abazović.

(Kurir.rs/Portalanalitika.me)