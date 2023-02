EVO KO IMA NAJVEĆE ŠANSE DA POBEDI NA IZBORIMA U CRNOJ GORI! Pavićević: Milo ZBOG OVOGA traži žrtvu da umesto njega izgubi

Državna izborna komisija Crne Gore, nije usvojila predlog da se prihvati kandidatura lidera Pokreta "Evropa sad", Milojka Spajića za predsednika Crne Gore.

Sadašnji predsednik Crne Gore nije doneo odluku da li će se kandidovati na predstojećim izborima u Crnoj Gori, ali je rekao da će ta odluka biti javna u narednih nekoliko dana.

Vlada Crne Gore, premijera Dritana Abazovića, izgubila je podršku većine poslanika, ali i dalje radi u tehničkom mandatu jer parlamentarne stranke ne mogu da postignu dogovor ni o raspuštanju parlamenta, ni o izboru nove vlade.

Vladimir Pavićević, politikolog, uključio se u jutarnji program Kurir televizije gde se dotakao predsedničkih izbora u Crnoj Gori koji su i dalje veoma uzburkani, a koji će se održati za manje od mesec dana, tačnije 19. marta.

- Milo Đukanović mora da se kandidaju na ovim izborima za predsednika države osim ako ne proceni da će sigurno da izgubi. Dakle, to je ovaj signal koji je Milo poslao juče. Signal dodatnog razmišljanja gde je rekao "umorio sam se, dozvolite da se posle 30 godina umorim". To nije nikakav umor, to je on shvatio da ne može da pobedi na ovim izborima za predsednika države - rekao je Pavićević i dodao:

- Sada traži neku žrtvu da izgubi na ovim izborima, da bi on video šta će dalje. Ja znam da je on bio spreman da ide na sve ili ništa i da je morao da se kandiduje zbog niza stvari. Ali jedna stvar koja može da ga spreči je saznanje da sigurno gubi.

On se potom osvrnuo na kandidate gde je otkrio ko ima najozbiljniju kandidaturu za sada.

- Najozbiljnija kandidatura na ovim izborima za predsednika države je kandidatura Andrije Mandića. On je odavno prvi krenuo u kampanju. On je zvanično i dan danas jedini kandidat za predsednika. Pored toga Mandić ima u startu početnih 75 do 80 hiljada sigurnih glasača što njega, bez ikakve dileme, nužno kandiduje za učestvovanje u drugom krugu izbora - rekao je Pavićević.

Podsetimo, pre Mila Đukanovića, predsednik Crne Gore je bio Filip Vujanović i to u tri mandata, od 2003. do 2018. godine. Pre Vujanovića, predsednik je bio Milo Đukanović, i to do novembra 2002. nakon što je u oktobru 1997. pobedio na neposrednim izborima Momira Bulatovića.

