PETAR KNEŽEVIĆ PRED TUŽIOCEM: Ponosan sam što sam obezbedio ustoličenje mitropolita Joanikija na Cetinju - I DANAS BIH ISTO URADIO

Petar Knežević, vršilac dužnosti komandanta Protivterorističke jedinice (PTJ), postao je poznat široj javnosti na dan ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija u Cetinjskom manastiru.

Crnogorska Borba podseća da je mitropolit Joanikije u prestonicu sa patrijarhom Porfirijem dovezen vojnim helikopterom, pod pancir-ćebetom i jakim policijskim snagama. Knežević je tokom operacije, kada su se oglasila zvona sa manastira, na trenutak prebacio oružje iz desne u levu ruku, a potom se prekrstio ispred ulaza.

Važno je napomenuti da je on jedini koji nije promenio iskaz povodom slučaja ustoličenja mitropolita Joanikija.

Dana 5.9.2021. godine sam komandovao PTJ i dobio zadatak od mog pretpostavljenog Rakonjac Miloša da sa mojom jedinicom obezbedimo mesto događaja, odnosno ustoličenje mitropolita Joanikija u Cetinjskom manastiru. Imali smo operativna saznanja da postoji blokada kod Auto mota, na magistralnom putu Cetinje – Budva, i da je blokada napravljena od veće količine guma, šlepera i putničkih vozila i građevinske mašine Radoje Dakić, a da se na barikadama nalazi 400-500 okupljenih građana, koje bih ja nazvao demonstrantima.

Obzirom da shodno Zakonu o unutrašnjim poslovima, mi imamo mogućnost da iskoristimo sredstva veze, kao i da upotrebimo tuđe saobraćajno sredstvo za rešavanje zadataka, pa sam ja lično u tom smislu pozvao Carević Bata iz Budve i kazao mu da nam je potrebno da upotrebimo njegovu radnu mašinu, obzirom da smo gledali odakle nam je najbliže da uzmemo mašinu, a koja istovremeno odgovara po snazi. Bato Carević nije tražio pisani nalog, za to nismo imali vremena jer je bilo kasno u noć, pozvao sam ga oko ponoći između 4. i 5. septembra 2021. godine. On je rekao samo da razume i da će ustupiti traženu mašinu.

foto: Marina Lopičić, Beta/Igor Šljivančanin, Reuters/Stevo Vasiljević, NSUživo Instagram printscreen

Dana 5.9.2021. godine oko 6 časova, policija iz CB Budva je dopratila radnu mašinu u vlasništvu Bata Carevića koja je bila natovarena na šleper do Obzovice, gde sam se ja sa pripadnicima PTJ sreo sa Batom Carevićem i vozačem radne mašine kome ja u tom momentu ne znam ime.

Do tog kontakta nikada pre nisam imao komunikaciju sa Batom Carevićem kao ni sa licem koje je upravljalo sa ovom radnom mašinom. Mi smo bili pod punom opremom, imali smo zaštitne maske i šlemove, tako da nam oni likove nisu mogli videti, a dali smo masku i vozaču iz bezbednosnih razloga.

Bato Carević se vratio za Budvu a mi smo krenuli prema Cetinju. Kod benzinske pumpe nas je dočekala patrola policije, ista nas je propustila, a kod Auto mota, na udaljenosti od 100-ak metara ugledali smo barikade pa smo izašli iz vozila i krenuli u formaciji pored radne mašine.

Po dolasku zatekli smo jednu grupu policajaca koji su bili potpisnuti od strane demonstranata i prethodno su od nas tražili pomoć. Ja sam govoreći preko megafona organizovanoj grupi građana izdao usmeno naređenje da se raziđu, a u istom trenutku na nas su upotrebljena hemijska sredstva, kamenice, zapaljene su gume i čuo se sa desne strane kratak rafal za koji ne mogu da ocenim je li bojeva municija ili nije.

Vozač radne mašine je prvo uklonio gume sa leve strane koje su bile zapaljene, u tom momentu sam vidio da je imao i kontakt sa bankinom odmah iza dima i vatre koja je bila viša od radne mašine, zatekli smo poprečen šleper koji se nalazio na raskrsnici sa jednim lokalnim putem sa leve strane magistralnog puta.

Dok smo potiskivali masu, koja je pružala aktivan otpor, vozač radne mašine je uklonio šleper, mislim da je imao prvi kontak u zadnji kraj šlepera i da ga je tako pomerio. Mi smo imali procenu da se veliki broj građana nalazi na ulazu u Cetinje i zato smo odabrali alternativni lokalni put, a znao sam tačno vreme za koje je trebalo da dođemo ispred manastira.

foto: Printscreen Facebook

Pokazivali smo vozaču gestikulacijom kuda treba da ide zato što smo imali maske na licu, a on je bio zatvoren u radnoj mašini, tako i nisam mogao narediti niti odrediti istom kolika će materijalna šteta nastati tom prilikom, a pre nego smo krenuli sa Obzovice ja sam mu lično rekao da gledamo da se pričini što manja šteta.

Nakon što je pomerio šleper, skrenuli smo levo lokalnim putem gde smo zatekli po mome sećanju 3-4 putnička vozila koja su bila poprečena na putu, a iza njih je bila radna mašina Radoje Dakić. Po mom sećanju radna mašina je bila zadnja u barikadi vidno poprečena i postavljana u barikadi, ta radna mašina i prethodno navedeni šleper su bile najteže prepreke na putu do manastira.

Ja tvrdim da je ovaj vozač uradio najmanje štete što je bilo moguće, ali to je velika i jaka mašina koja malim pokretom i kontaktom može da napravi veliku štetu, i ne može precizno odrediti težinu štete. On je vozila guramo, sećam se da se jedno vozilo prevrnuo na bok, mislim da je bilo sive boje i tačno se videlo da nije bilo namerno prevrnuto, jer ga je gurnuo u levu stranu pa su se podvili točkovi i tako izvrnulo. Drugih prevrtanja nije bilo koliko se ja sjećam. Dalje smo nastavili put nesmetano do manastira na kojem nije bilo nikakvih kontakata sa demonstrantima i vozilima. Nakon ustoličenja radna mašina je vraćena istim putem, na izlaz iz Cetinja, gde je utovarena i prevezena u Budvu.

Na pitanje tužioca zašto Knežević nije imao pisani nalog on izjavljuje zato što je sve rađeno u strogoj tajnosti i da su imali vrlo kratak period za rešavanje situacije kada PTJ kreću u akciju uvek imaju kratko vreme za postupanje.

Na dalje pitanje tužioca je li im poznato da su bile sakrivene oznake na kamionu koji je dovezao radnu mašinu Knežević izjavljuje da jeste i da je to urađeno zbog tajnosti a da ne zna ko je to uradio.

Mi nismo dali decidno rešenje u tom smislu, ali sam Careviću rekao da dođe do Obzovice u što većoj tajnosti.

Na dalje pitanje tužioca da li je upoznat sa snimkom gde podiže auto i pušta da slobodno pada Knežević odgovara da nije video taj snimak, ali i da je bio na licu mesta.

Mitropolit Joanikije foto: Nemanja Nikolić

Vozač je jedno vozilo gurnuo tako što je blago podigao kašiku i mislim da se to vozilo izvrnulo. Rukovodilac mašine nije mogao proći, a da napravi manju štetu od te, bila je ogromna količina dima tako da on nije mogao da izvrši tačnu procenu u kojme delu će da dohvati vozilo.

Dodao bih da sam tom prilikom video na barikadama da su demonstranti bili dobro organizovani, imali su hemijska sredstva – suzavce, nije bilo Molotovljevih koktela, imali su zaštitne maske, što znači da su bili organizovani, davali su tvrd otpor i koristili su kamenice koje su udarale po zaštitnoj opremi i radnoj mašini.

Na dalje pitanje tužioca da li su oni koristili hemijska sredstva i sredstva posebne namene Knežević izjavljuje da u ovom momentu ne može decidno da kaže ali su već dali pisani izvještaj o upotrebi sredstava Unutrašnjoj kontroli i da se ne može precizno izjasniti o oznakama hemijskih sredstava.

Na dalje pitanje tužioca Knežević izjavljuje da su imali zadužene suzavce koji su zakonom propisani, nisu imali šok bombe niti gumene metke, jer gumene metke ne poseduju niti koriste jer su strogo zabranjeni.

Žao mi je zbog ovoga što se desilo i voleo bih da nije ni došlo do toga, a ponosan sam na svoju jedinicu koja je izvršila zadatak kristalno jasno i bez žrtava koje su toga dana mogle veoma lako da se dese.

(Kurir.rs/Borba.me)