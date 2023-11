UZMITE KOKICE, BIĆE ZANIMLJIVO Dritan udario na VRH DRŽAVE: Skaj družina usmerava premijera Crne Gore!

Biviši premijer i lider Građanskog pokreta URA Dritan Abazović oglasio se na Fejsbuku povodom drugog odlaganja popisa stanovništva, navodeći da nikoga ko malo više prati prilike u Crnoj Gori nije mogla da iznenadi ta vest, jer je to bilo obećanje dato sponzorima koji su odobrili pravljenje nove većine.

“Znalo se da se za mesec dana ne može promeniti ništa osim stvaranje lažne medijske slike o navodnom dogovoru sa opzicijom koji je trebalo da posluži za disciplinovanje DF-a. To mu je prošlo, jer je DF-u (čast pojedincima) kao i svakoj partiji nove većine više stalo do vlasti, nego do nekih političkih principa”, naveo je Abazović.

Ne zna, kaže, seća li se predsednik Skupštine Andrija Mandić da je pre mesec dana rekao da popis počinje 30. novembra te da dalja odlaganja nije prihvatljiva.

foto: EPA/GEORGI LICOVSKI

„Ali nije problem što je Spajić izigrao DF, jer su oni i prvi put pokazali da im je svejedno kada će biti popis, veći je problem što ponižava Monstat kao instituciju. Ovo im već radi po drugi put, te im stojim u profesionalnu odbranu“, naveo je Abazović.

U Monstatu su, kaže, već godinu imali pripreme, saopštili su da su i ranije spremni da izvrši zadatak, pa im je novi premijer prvog radnog dana rekao – da su u zabludi. Istu stvar je, dodaje, uradio i juče.

„Monstat ujutru saopšti da je sve spremno, a Spajić ih ponizi samo par sati nakon toga i kaže da mu treba još – zamislite 72 sata. Međutim, u svemu je najviše ponizio sebe, i time se opet potvrdila kosmička pravda”, ističe Abazović.

Kako je dodao, da bi apsurd bio veći sam je noć ranije aktivirao nekoliko medija da objave kako je njegov kabinet potvrdio da je sve spremno i da popis kreće po planu, da je ispunio sve zahtjeve opozicije, da bi se nakon reakcije DPS-a promjenio ploča.

„Time je samo dokazao ono na šta sam ranije upozoravao. Da on ne upravlja sistemom, nego da je politički objekat koji je instaliran na celu 44. Vlade. To ne čudi ako znamo da mu je pregovore oko vlade vodio ujak, a da mu je politički otac bio takođe objekat istine „nebeske”, za razliku od ove ski porodice koja njega usmjerava”, navodi Abazović.

I tako, ističe bivši premijer, u nedostatku političkog integriteta i spremnosti da se stane iza odluka sopstvene Vlade i ministara, ponižena je država Crna Gora i njene institucije.

„Jer kako objasniti da će za tri dana sve da bude ok, a isto je bilo po njihovim navodima sve spremno i juče”, navodi Abazović.

Kada je riječ o inkluzivnosti, apsolutno podržava i navija da svi učestvuju u popisu, ali onda ne treba pominjati softere i popisivače.

„Trebalo je jasno i glasno reći – popis neće biti sve dok svaki relevantan politički subjekt na to ne pristaje. To nije urađeno jer je jasno da bi to otvorilo pandorinu kutiju da se popis nikada ne održi”, ističe Abazović.

Zato se, tvrdi, krenulo drugim putem.

„Spajić je izabrao taktiku koja mu je tražena od sponzora – a to je da sluša samo i isključivo DPS, a ostali su njihova briga. Tako je DPS dobio bitku da se popis odloži prvi put prije mjesec dana, proglasivši veliku pobjedu opozicije samo par dana nakon objavljivanja nove vlade”, ističe Abazović.

Juče je, dodaje, to ponovio. On je, kako je rekao, stavio do znanja da on odlučuje umjesto Spajića i da je Spajiću važnije što misli DPS nego li njegovi partneri u Vladi.

„Nije nemoguće da mu u subotu 2. decembra isti ovaj DPS ne zatraži ponovno odlaganje. A i ukoliko prihvati popis, prihvatiće ga sa namjerom da njegovi rezultati nikada ne ugledaju svjetlost dana. Već da se u dogovorenoj igri za par mjeseci zamjene uloge”, kazao je Abazović.

Prema njegovim riječima, građani moraju znati da Spajića u svemu ovome ne zanima ni država ni popis. On navodi da njega zanima novac.

„I ovo je dio dogovora oko ogromnog zaduženja države od kojeg će uzeti procenat za sebe, kao i par projekata koji bi trebalo da se razviju u narednom periodu, čije će koristi dijeliti aktuelni premijer sa nekoliko spoljnih savjetnika i zvijezda sa ski-a. Popis njemu treba da posluži kao paravan oko čega će se izgraditi vodeći društveni konsenzus i ventil za oslobađanje energije koja se mora rasuti prije priče o budžetu. Istina je samo da on u politici nije ušao da bi bilo kome „mjerio krvna zrnca”, već da odradi zadatak i ode”, optužuje Abazović.

Spajiću je, tvrdi Abazović, ovo loša uvertira za ono što sledi, „jer u nedostatku karaktera i spremnosti da stane iza svojih riječi, zakomplikovao je narednu fazu, a i potvrdio je sve naše navode o njemu”.

„Kod sponzora se javila određena sumnja može li ovom taktikom sve dovesti do kraja. Kako god bilo, trenutno nema razloga za paniku. Crna Gora se morala suočiti sa ovim. Što se prije desi totalno demaskiranje to će prije zemlje krenuti naprijed. Sada građani vide ko je ko, ko se bori za principe, ko za fotelje, ko ćuti, a ko brani nacionalne interese. Takođe, jasno je ko priča istinu, a ko vara, kao i ko zna donositi odluke, a ko se dnevno guši u sopstvenoj neodlučnosti. Danas sledi mala panika, busanje u prsa kako oni neće dozvoliti dalja poniženja od DPS-a, a sve će se završiti novim sastancima o podjeli dubine. Eto da se i to razotkrije. Ipak, svako ima svoje planove, ali i Bog ima svoje. Što se grbo rodi, vrijeme ne ispravi! Uzmite kokice biće zanimljivo!”, kazao je Abazović.

Kurir.rs/pogled.me