MILATOVIĆ NEĆE IĆI NA OBELEŽAVANJE DANA REPUBLIKE SRPSKE: Dobio sam poziv, ali znate koji je MOJ STAV što se tiče celovitosti BiH

Predsednik Crne Gore Jakov Milatović neće prisustvovati proslavi dana Republike Srpske!

Milatović je potvrdio da je dobio poziv, ali da ipak neće ići.

- Znate moj stav koji se tiče celovitosti BiH, to je naša državna politika, a to je i moj stav. Imam jako dobar odnos sa sva tri člana Predsedništva. Moja naredna bilateralna poseta u okviru regiona biće upravo poseta Sarajevu i to je već načelno dogovoreno sa Denisom Bećirovićem koji preuzima predsedavanje. Upravo ću i na taj način pokazati svoj odnos prema celovitosti BiH uvažavajući oba njena entiteta - rekao je Milatović i dodao da će ostali državni zvaničnici Crne Gore svojim delovanjem pokazati određene političke stavove.

Deveti januar se slavi kao Dan Republike Srpske jer je tog datuma 1992. godine nastala pod prvobitnim nazivom Srpska Republika BiH. Osnovali su je srpski poslanici u tadašnjoj Skupštini BiH nakon što su preglasani u ključnim pitanjima o opstanku Jugoslavije, a pripadnici druga dva naroda krenuli u secesiju mimo volje Srba koji su imali status konstitutivnog naroda.

(Kurir.rs/Vijesti/Preneo Z.Ko)