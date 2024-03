BIVŠA DIREKTORKA CRNOGORSKIH "PLANTAŽA" NOVČANO KAŽNJENA: Sud otkrio ŠTA joj se stavlja na teret

Izvršna direktorka ASK-a Jelena Perović je kazala na Odboru da Agencija za sprečavanje korupcije neće nikada izaći iz svog zakonskog okvira.

"Svako kršenje propisa koje upućuje na korupciju, tu Agencija deluje i utvrđuje ugrožavanje javnog interesa… Ako neko proda stan, to mu nije prihod. Meni je bio prihod kad sam ga nasledila od majke koja je preminula. To kad sam prodala stan, da bih zatvorila stambeni kredit, to nije prihod. Prodaja stana ne može biti prihod. Nekako mi se čini da su svi medijski natpisi radi nipodaštavanja mog i ugleda institucije“, rekla je Perović, dodajući da je tako "satanisana na svaki mogući način“.

Direktorka ASK-a kazala je da je Verica Maraš, zbog nepodnošenja imovinskog kartona, kažnjena sa hiljadu evra.

Bivša dugogodišnja izvršna direktorka “Plantaža” Verica Maraš nije ispoštovala više obaveza iz Zakona o sprečavanju korupcije, ali iz nadležne Agencije ne odgovaraju jesu li i šta preduzeli protiv te dugogodišnje funkcionerke.

Prema zvaničnoj bazi podataka Agencije za sprečavanje korupcije, Maraš nije dostavila izveštaj o imovini i prihodima 30 dana po odlasku sa funkcije.

Ona je podnela ostavku u oktobru 2020. godine, i to nakon što je Državna revizorska institucija dala dvostruko negativno mišljenje na poslovanje i rad državne kompanije, koje se odnosi na 2018. i 2019. godinu.

Imovinu u posebnom izveštaju nije prikazala ni kada je u oktobru 2020. ubeležila više od 23.000 evra, na ime “povraćaja više uplaćenih doprinosa”. Maraš, prema bazi Agencije, nije ispunila ni zakonsku obavezu dostavljanja izveštaja dve godine nakon odlaska sa funkcije, jer postoji samo jedan takav izveštaj, podnet poslednjeg dana marta 2021. godine.

Prema poslednjem izveštaju, koji se odnosi na deo 2020. koji je provela na čelu “Plantaža”, Maraš je mesečno zarađivala 3.890 evra.

Vlasnica je dva stana od 40 i 147 metara kvadratnih, za koje navodi da su stečeni od “Plantaža”. Maraš je još tada prijavila da posjeduje i stanove od 45 i 46 kvadrata, a za osnov sticanja navodi zajam. Na nju se vode i tri automobila, sva tri uzeta na lizing.

(Kurir.rs/Borba/Vijesti/Preneo: A.N.)