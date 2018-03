SKANDAL U OSNOVNOJ ŠKOLI U POŽEGI: Potukle se učiteljice, reagovala i policija!

Prema prvim informacijama mlađa učiteljica (51) je prvo verbalno napala četiri godine stariju kolegicu, a potom je napala fizički i nanela joj je lakše telesne povrede. O celom slučaju upoznata je policija koja je obavila razgovor s učiteljicama.

U školi ne žele da govore o razlozima zbog čega su se potukle, jer je još sve u fazi ispitivanja, ali, rekli su da će protiv učiteljica biti će preduzete Zakonom previđene sankcije.

"Na svu sreću, do incidenta je došlo u vreme dok su deca na uskršnjem raspustu, jer bi to u protivnom to bio jako loš primer učenicima", dodali su u školi.

