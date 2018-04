(VIDEO) SEKS-SKANDAL TRESE HRVATSKU: Procurile golišave slike poslanika HDZ iz luksuznog hotela, on tvrdi da su mu smestili!

Ovaj visoki funkcioner HDZ-a, koji je u višegodišnjem braku i otac četvoro dece, često je isticao da je vernik i porodičan čovek, a poznato je i da je na svoju suprugu prebacio deo poslovaja nakon pokretanja sudskog postupka protiv njega.



Fotografije, za kjoje se tvrdi da su nastale u hotelu, navodno sa ljubavnicom, prikazuju luksuzan smeštaj sa mermernim kupatilom, kristalnim lusterom i dizajnerskim potpisom na nameštaju.

Seks skandal: Franjo Lucić u klinču s nepoznatom ženom https://t.co/DgVW3cqlNX pic.twitter.com/rUrPrbNaOO — Svakodnevno (@Svakodnevnome) March 30, 2018

"Ovo je krajnje... Ma, ne znam što reći osim da je reč o potpunoj katastrofi. Neko je napravio čistu montažu, jer ja nemam nikakve veze s time. Ne znam uopšte odakle to, jer to sa mnom nema nikakve veze, a ne znam ni ko to meni želi da napravi takvu štetu. Ovo nema veze s istinom. Reč je o krvoločnoj hajci na mene" rekao je Lucić za Jutarnji i dodao da nema ljubavnicu.

"Naravno da nemam ljubavnicu. Živim normalnim porodičnim životom. Ko se s time igra, ne mogu seba da dođem. Što se meni još u životu treba dogoditi. Ko zna odakle su te slike i kako je montirano" rekao je on.

Kurir.rs / Jutarnji.hr

Foto: YouTube prtscr / Hina multimedia

