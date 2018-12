OGLASIO SE PRETUČENI VETERAN: Morao sam da kažem da je Tuđman zločinac, iza njega je ostalo mnogo nesreće i mrtvih (VIDEO)

On je pretučen zbog povika da je prvi predsednik Hrvatske zločinac.

Kaže da kao neko ko se borio u ratu nije mogao da dozvoli da se osobi koja je toliko zla nanela hrvatskom narodu podiže spomenik, da se glorifikuje njegov lik i delo i njegovo političko nasleđe.

Erceg je rekao da je iza Tuđmana ostalo mnogo nesreće, mrtvih, mnogo zločina koje je, kako kaže, on direktno ili indirektno podsticao. Trebalo bi mu, kazao je, mnogo vremena da nabroji sve zločine koji su se dogodili zbog Tuđmanovog političkog delovanja.

foto: AP

"Imao sam potrebu zbog svojih saboraca, poginulih vojnika, da dođem na taj događaj i da kažem da je Franjo Tuđman naprosto ratni zločinac. To treba reći, mladima, to oni treba da znaju", kaže Erceg.

Smatrao je, dodao je, da ne samo kao ratni veteran, već pre svega kao građanin Hrvatske ima pravo da iskaže svoj stav prema bilo kojoj političkoj opciji pa tako i prema nekadašnjem predsedniku Hrvatske.

"Ja ne znam koga sam ja uvredio, ispred mene je bio spomenik. Jesam li ja, kako me policija optužuje, remetio javni red i mir? Uopšte mi nisu jasni razlozi zašto sam uhapšen. Naravno da nisam hteo da izazivam nered. Ne mogu da dozvolim da se takvo događanje dogodi u našem gradu, a da se ne kaže što taj čovek znači", naveo je.

Ispričao je da su ga policajci vukli na "izuzetno brutalan način".

"S obzirom na to da sam dobio nekoliko udaraca u glavu, teme, dobio sam povredu vrata i glave i završio u hitnoj pomoći na Rebru. Kad su me policajci odvodili s tog mesta, vukli su me na izuzetno brutalan način, meni se zacrnilo pred očima, izgubio sam svest. Još jednom sam pao na pod pre ulaska u vozilo prve pomoći", kaže Erceg.

Kurir.rs/Tanjug

Foto: Youtube/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir