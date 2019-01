HRVAT (82) OBJASNIO KOJI JE NAJBOLJI LEK PROTIV GRIPA, PA NASMEJAO CEO REGION: Zbog njegove poruke penzionerima smejaćete se ceo dan (VIDEO)

On za probleme u zdravstvu nije optužio državu, već penzionere.



"Za 82 godine nikad nisam bio bolestan i nikad nisam bio kod lekara. Sramota me je, penzioneri su uništili zdravstvo. Boli me ruka, boli me noga, sve me boli... Vežbaj, pi.da ti maetrina", kratko je rekao gospodin iz Zagreba.

To je nasmejalo mnoge koji su videli ovaj snimak, a s obzirom na to da on zaista izgleda dobro i vitalno za svoje godine, možda će neko i poslušati njegov savet i krenuti sa vežbanjem.

Kurir.rs/N1

Foto: Twitter/Printscreen

Kurir

Autor: Kurir