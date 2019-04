NAJLEPŠOJ LJUBAVNOJ PRIČI DOŠAO KRAJ POSLE 17 GODINA? Klepetana uopšte nema, Malena ne želi da jede od tuge (VIDEO)

Klepetan je ovog proleća poranio nedelju dana, a Malena je uskoro snela tri jaja. A onda se sve preokrenulo.

"Klepu dočekujem 17 godina, pokazao se druželjubiv kao i ranijih godina. Lani je imao s Malenom sedmoro jaja, ove godine nešto je ipak pošlo po zlu ili je starost posredi. Imali su samo tri. Dva jaja su se smrzla, treće sam spasao, ali je bilo mućak. Znači nešto je pošlo po zlu, u svih ovih 17 godina njihove ljubavi na svet su doneli i put juga Afrike 'otpremili' čak 66 ptića, to je raritet kad su rode u pitanju i u svetskim razmerama", kaže Stjepan Vokić, domar koji vodi računa o ovom neobičnom paru.

Posle prvih nekoliko dana, Klepetan je sve ređe dolazio.

"Kao da je želeo svima da pokaže da je svemu došao kraj. Njega nema tamo od 18. aprila sve do sada nikako, pretpostavljam da je otišao u prirodu da negde skonča svoj ovozemaljski život, kod ptica i još nekih životinja to je tako, gotovo nepisano pravilo. Tuga je prevelika, ali kao čoveku staratelju te dve prelepe, prepametne i brižne ptice mi je drago da je ovog proleća doleteo kući, tamo gde je i počeo svoj život", kazao je Stjepan Vokić za 24sata.hr.

Kako će to sada biti, u proleće i leto bez prizora o ljubavi i privrženosti Malene i Klepetana, Stjepan može samo da nagađa.

"Teško je, preteško, ali ću morati na to da se naviknem, Malena mi ostaje i moram i dalje da imam pravo ljudsko srce da barem njoj pomognem. Po mojoj proceni, Klepetanu je negde oko 40 čovekovih godina i priznali mi ili ne, blizu mu je bio kraj. Kod njih je ona 'leti ili umri', i to je to. S Malenom otkad nema Klepe imam problema, neće sama da jede i moram da je 'kljukam' da barem nešto pojede", priča.

"Stalno je u gnezdu, klepeće non-stop, fali joj Klepo, nego šta. Zabije kljun među noge, gotovo kao da plače, i noćima je obilazim da vidim šta je i kako je. Danas je malo bolje, ali moram da brinem o njoj.

Malena i Klepetan su na svet doneli 66 ptića, imaju na šta da budu ponosni.

Pa i njihovi potomci imaju brojne potomke, mnogi dolaze ovde blizu, svet roda živi i živeće i dalje, i bez Klepetana, a jednog dana, i bez Malene. Ispunjen sam ponosom što sam mogao da im pomognem, da imaju svoje potomstvo. Trud je bio velik, ali niko srećniji od mene", zaključio je Stjepan Vokić.

