DEMOLIRANJEM PROTIV STRESA: Zagreb dobio prvu sobu za razbijanje, IMA BOLJI EFEKAT OD TERETANE (VIDEO)

U prvoj zagrebačkoj sobi za razbijanje - "Smashit", čekićem, šipkom i bejzbol palicom možete da razbijete štampače, tegle i knauf ploče.

Terapija izbacivanja stresa traje pola sata, što je vreme za koje čovek može da se oznoji kao nikad do sada.

Oni koji su imali prilike da probaju ovu pomalo neuobičajenu metodu opuštanja, kaži da su ih ruke bolele i dan posle "kao posle jakog treninga u teretani", piše 24 sata.

Novinar tog portala kaže da što je više napredovao u razbijanju stvari, u njemu je bilo sve manje stresa. Sa svakim udarcem pritisak je izlazio iz njega, da bi se na kraju raspršio kao da ga nikada nije ni bilo.

Najviše se namučio sa štampačem, koga nije bilo lako razbiti u komadiće, ali nije odustajao dok njegovi delovi nisu počeli da lete na sve strane.

Vlasnik "Smashita" Tomislav Stanić, koji svoj stres izbacuje sportom, kaže da mu je u jednom trenutku trebao nešto "žešće", pa je osetio potrebu da nešto razbije i tako se opusti.

Ubrzo je došao na ideju da otvori sobu u kojoj bi ljudi mogli da "divljaju" pola sata, pa da posle kući dođu opušteni. Kaže da je to jedna vrsta njegove anti-stres terapije.

Cene korišćenja sobe za razbijanje variraju od 50 do 140 kuna, odnosno sedam do 19 evra, u zavisnosti od toga šta se demolira i koliko sve to traje.

